NBA, News und Gerüchte: Golden State Warriors schnappen sich Usman Garuba

Die Golden State Warriors sind weiter aktiv und haben den früheren Erstrundenpick Usman Garuba mit einem Two-Way-Deal ausgestattet. Die Washington Wizards halten Taj Gibson.

Golden State Warriors schnappen sich Usman Garuba

Die Warriors sind nicht nur an Dwight Howard interessiert. Bei einem anderen Big Man haben die Dubs bereits Nägel mit Köpfen gemacht. Wie Shams Charania (The Athletic) meldet, hat Usman Garuba einem Two-Way-Vertrag zugestimmt. Der Spanier war zuletzt für Spanien bei der Weltmeisterschaft im Einsatz und legte im Schnitt 8,2 Punkte sowie 4,0 Rebounds auf. Auch beim Erfolg bei der EuroBasket der Spanier spielte Garuba eine wichtige Rolle.

Der 21-Jährige wurde 2021 von den Houston Rockets an Position 23 ausgewählt, konnte sich in Texas aber nie durchsetzen. In 99 Partien kam der Big Man nur durchschnittlich 12,2 Minuten zum Einsatz und wurde in einem komplizierten Trade im Sommer nach Atlanta geschickt, welche diesen umgehend an die Oklahoma City Thunder weiterreichten. Diese entließen Garuba im Anschluss, da sie keinen Platz im Kader für den Spanier hatten.