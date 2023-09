NBA - News und Gerüchte: Giannis Antetokounmpo spricht erneut über möglichen Abgang von Milwaukee Bucks

Giannis Antetokounmpo hat erneut über einen möglichen Abgang von den Milwaukee Bucks gesprochen. Auch Pascal Siakam könnte die Toronto Raptors verlassen, ein möglicher Deal mit Atlanta platzte jedoch.

Antetokounmpo hat in Milwaukee noch einen Vertrag bis 2026, kann aber bereits ein Jahr zuvor aussteigen.

Das sind erneut deutliche Worte vom zweifachen MVP, der gegenüber der New York Times betonte, dass er erst eine Vertragsverlängerung unterzeichnen werde, wenn "alle an einem Strang" ziehen werden.

"Ich bin ein Milwaukee Buck, aber ich bin auch ein Gewinner. Das ist mir das Wichtigste. Ich will gewinnen", sagte der Grieche. "Ich muss alles dafür tun, dass ich wieder gewinnen kann. Und wenn es dann eine bessere Situation für mich gibt, um Larry O'Brien zu gewinnen, dann muss ich diese Möglichkeit wahrnehmen."

Giannis Antetokounmpo sorgte vor einigen Wochen mit einem Interview mit der New York Times für Aufsehen, als er einen Abgang von den Milwaukee Bucks nicht mehr ausschließen wolle. Nun bekräftigte er diese Aussagen im 48 Minutes Podcast noch einmal und wurde deutlich:

Allerdings wollten sich die Hawks nicht von Kobe Bufkin trennen, welchen die Hawks an Position 15 auswählten. Toronto soll sich vor dem Draft ebenfalls mit Bufkin beschäftigt haben, zogen dann jedoch an 13. Stelle Gradey Dick. Laut Scotto soll Hawks-Coach Quin Snyder ein Befürworter von Bufkin sein, weswegen ein Trade nicht zustande kam.

Wie Michael Scotto ( HoopsHype ) berichtet, waren die Raptors aber in Gesprächen mit Atlanta, konnten sich aber nicht auf einen Deal einigen. Demnach boten die Hawks unter anderem De'Andre Hunter, A.J. Griffin sowie Draftpicks.

Pascal Siakam ist trotz der zahlreichen Gerüchte noch immer ein Spieler der Toronto Raptors. Der Vertrag des Kameruners läuft im kommenden Sommer aus, derzeit gibt es keine Berichte über eine mögliche Vertragsverlängerung in Kanada mit dem All-Star.

Washington hat im Sommer gefühlt das halbe Team getradet, nun beginnt in der Hauptstadt der Umbruch und noch immer tummeln sich zahlreiche Spieler im Kader, für welche die Wizards nur bedingt Verwendung haben. Laut Scotto haben die Wizards aber keine Eile, Trades einzufädeln.

© getty

NBA: Houston Rockets wollen Porter Jr. traden

Wenig überraschend wollen sich die Houston Rockets von Kevin Porter Jr. trennen. Der Guard wurde nach Handgreiflichkeiten gegenüber seiner Freundin vor wenigen Tagen in New York City festgenommen, am 16. Oktober muss sich der Rockets-Spieler vor Gericht verantworten.

Laut Shams Charania (The Athletic) versuchen die Rockets nun, einen Trade für KPJ zu finden. Der 23-Jährige unterschrieb vor knapp einem Jahr eine Vertragsverlängerung über vier Jahre und bis zu 63,4 Millionen Dollar (nur knapp 16 garantiert), welche mit dieser Saison startet.

Houston erhofft sich, so einen Spieler zu bekommen, der ihnen sofort weiterhilft. Ob jedoch ein Team wirklich an Porter Jr. Interesse zeigt, ist anzuzweifeln. Der 30. Pick von 2019 legte im Vorjahr einen Karrierebestwert von durchschnittlich 19,2 Punkten auf.