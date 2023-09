NBA News: Rückkehr in die NBA? Dwight Howard trifft sich mit den Golden State Warriors

Dwight Howard steht womöglich vor einer Rückkehr in die NBA. Der Center wird sich Medienberichten zufolge in der kommenden Woche mit den Golden State Warriors treffen.

Wie Shams Charania (The Athletic) berichtet, suchen die Warriors noch immer einen Backup-Center und Howard spielt in den Gedankenspielen des Champions von 2022 durchaus eine Rolle. Weitere Kandidaten neben Howard sind wohl die ebenfalls vertragslosen Tony Bradley, Dewayne Dedmon und Derrick Favors.

Howard verbrachte die vergangene Saison in Taiwan bei den Taoyuan Leopards, nachdem er bei den Los Angeles Lakers keinen Vertrag mehr erhalten hatte. Gemäß Charania hat der 37-Jährige interessierten Teams versichert, dass er fit sei und jeglicher Rolle zustimmen werde, sollte es zu einer Einigung kommen.

Golden State hat im Moment 13 Spieler fest unter Vertrag, allerdings klafft auf den großen Positionen noch ein Loch. Außer Kevon Looney steht kein einziger klassischer Fünfer im Kader, neben Draymond Green könnten zudem die Neuzugänge Dario Saric und Rookie Trayce Jackson-Davis die Center-Position ausfüllen.

Golden State Warriors suchen noch einen Center

Neu sind außerdem Cory Joseph und Chris Paul, für den man unter anderem Jordan Poole nach Washington tradete. Die Dubs wollen in der kommenden Saison noch einmal angreifen, nachdem man als amtierender Champion eine wechselhafte Spielzeit absolvierte. Mit einer Bilanz von 44-38 landeten die Warriors auf Platz sechs in der Western Conference, zogen allerdings in der zweiten Playoff-Runde gegen die Los Angeles Lakers mit 2-4 den Kürzeren.

Howard selbst wurde während seiner Karriere schon einmal mit den Warriors in Verbindung gebracht - und zwar im Jahr 2018, nachdem der Center eine gute Saison in Charlotte spielte. Letztlich unterschrieb Howard aber bei den Washington Wizards, für die er wegen Rückenproblemen aber nur neun Partien absolvierte.

Über seine Karriere wurde der 37-Jährige achtmal ins All-Star Team gewählt, dazu kommen acht All-NBA Teams (5x First, 1x Second, 2x Third), fünf All-Defensive Teams sowie drei Auszeichnungen als Defensive Player of the Year (2009 bis 2011).

Golden State Warriors: Der Kader im Überblick