NBA - Scoot Henderson als legitimer Nachfolger von Damian Lillard: Das ist der jüngste US-Profi aller Zeiten

Wird Damian Lillard noch einmal für die Portland Trail Blazers spielen? Es erscheint unwahrscheinlich. Aus Sicht der Blazers ist das kein Beinbruch, in Scoot Henderson hat Portland bereits einen möglichen Nachfolger in der Hinterhand. Dessen Potenzial ist enorm, Angst vor den großen Fußstapfen hat der 19-Jährige aber nicht.

Jene 21 Minuten dürften auch Portland gefallen haben, wobei bei Henderson der Faktor Ungewissheit etwas kleiner war, als bei anderen Kollegen seiner Klasse - wie zum Beispiel Thompson. Portland, ein historisch gebrandmarktes Kind im NBA Draft (Bowie vor Jordan, Oden über Durant), machte keine wilden Sachen, sondern entschied sich für die vermeintlich sichere Variante und profitierte dabei auch von den Charlotte Hornets, welche an Zwei Brandon Miller zogen, weil sie in LaMelo Ball schon einen jungen Spielmacher hatten.

Nicht nur durch die Worte dürfte klar sein, dass Scoot kein typischer Rookie ist. Dafür genügt ein Blick auf seinen Werdegang und die bereits existierenden professionellen Strukturen in seinem Umfeld. Dazu kommt ein Körper, der - für einen Guard oft untypisch - schon jetzt NBA-ready ist. 1,88 Meter ist zwar in der heutigen NBA nicht mehr Optimalgröße für die Eins, dafür ist Henderson schon jetzt ein echtes Kraftpaket.

Dennoch sind die Blazers nun schon einmal in einer soliden Position. Sie fangen im Falle eines Trades nicht komplett bei Null an, mit Henderson und auch Vorjahrespick Shaedon Sharpe sind bereits Puzzleteile für einen Neuaufbau da, auch wenn Portland ohne Lillard eines, wenn nicht sogar das schlechteste Team der NBA sein wird. Das größte Puzzleteil ist aber Henderson, dem durchaus zuzutrauen ist, umgehend die Schlüssel zu übernehmen.

Alles rund um Henderson ist geplant, der Karriereweg vorgezeichnet. Hierbei spielt auch die Familie eine große Rolle. Vater Chris ist Basketball-Coach und Fitnesstrainer, zusammen mit seiner Frau betreibt er eine Halle in Marietta, Georgia, in der Henderson regelmäßig anzufinden ist. Scoot ist dabei eines von sieben Kindern, wobei die jüngste Schwester Moochie (17) ebenfalls als riesiges Talent gilt.

Scoot Henderson: Lernen von Stephen Curry

Jeder in der Henderson-Familie spielte Basketball, die beiden Jüngsten können es nun schaffen und werden entsprechend unterstützt. Die drei älteren Schwestern Onyx, Diamond und China kümmern sich um die Social-Media-Aktivitäten, Vater Chris hilft bei den Workouts und anderen Geschäften.

So wurde im Mai eine Kooperation mit Stephen Curry eingefädelt. Der Warriors-Star trainierte inzwischen einige Male mit Henderson und ist einer von vielen früheren Guards, dessen Wissen der Nr.3-Pick absorbieren konnte. Auch das ist auffällig. Henderson wurde konsequent mit Informationen gefüttert. In der G-League kümmern sich Coach Hart sowie der erfahrene und weit gereiste Pooh Jeter um den Youngster, nun kommt Henderson in die Hände von Chauncey Billups, einem der besten Guards seiner Zeit, während Jeter in Portland als Development Coach angestellt wurde.

"Overly Dedicated to Dominate" ist nicht nur eine leere Phrase, die Anstrengungen sprechen für sich. Nichts wird dem Zufall überlassen und Henderson scheint so klar im Kopf zu sein, dass der Plan aufgehen kann. Sein Talent ist ohnehin nicht zu übersehen. Henderson erinnert in vielerlei Hinsicht an den jungen Derrick Rose, der mit enormer Athletik gesegnet ist und gleichzeitig das Spiel so gut liest und die Instinkte eines echten Point Guards hat.