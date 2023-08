NBA: Shaquille O'Neal bekommt Trikot der Telekom Baskets Bonn überreicht

Shaquille O'Neal ist nun im Besitz eines Trikots von BBL-Klub Telekom Baskets Bonn. Der deutsche Vizemeister nutzte eine Gelegenheit in Köln, um der NBA-Legende das Jersey "anzudrehen".

"Shaq" weilte in seiner Funktion als "DJ Diesel" in der Domstadt. In der Nacht auf Samstag legte der 51-Jährige, der bereits fünf Alben veröffentlicht hat, im Elektro-Club "Bootshaus" auf.

Diese Chance ließen sich Bonn-Center Benedikt Turudic und Manager Daniel Seffern nicht entgehen. Das Baskets-Duo überreichte O'Neal ein Trikot mit der Nummer 34 und schoss ein Foto davon.

"Nein, Shaquille O'Neal wird nächste Saison nicht für uns spielen", schrieben die Bonner zu dem Schnappschuss mit einem Augenzwinkern auf ihren Social-Media-Kanälen. Man habe dem früheren Center trotzdem ein Trikot überreicht "für den Fall, dass 'Shaq' mal wieder auf den Court will".

Allerdings blickte O'Neal, der in der NBA für Orlando, die Lakers, Miami, Phoenix, Cleveland und Boston aktiv war, auf dem Foto nicht unbedingt restlos begeistert drein.