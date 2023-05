NBA Playoffs - Nuggets-Coach Michael Malone mit Brandrede für Nikola Jokic: "Gebt ihm verdammt noch mal Respekt"

Die Denver Nuggets stehen erstmals in ihrer Franchise-Historie in den NBA Finals. Nikola Jokic wurde im Anschluss zum MVP der Serie gewählt - und wurde im Anschluss leidenschaftlich von Head Coach Michael Malone verteidigt, der noch einmal diverse Medien attackierte.

23,3 Punkte, 12,3 Rebounds sowie 9,8 Assists legte Jokic über die Serie gegen die Lakers auf und versenkte dazu auch noch in Spiel 4 52 Sekunden vor dem Ende die entscheidenden Punkte für sein Team. Der zweimalige MVP führte damit die Nuggets erstmals in ihrer Geschichte in die Finals. LeBron James nannte die Nuggets im Anschluss das beste Team, gegen welches er in seiner Zeit in Los Angeles antreten musste.

Während Jokic von all dem Legacy-Gerede nichts wissen wollte, hielt Denvers Coach Michael Malone eine flammende Rede für seinen Superstar. Als dieser gefragt wurde, was Jokic denn nun in diesen Playoffs bewiesen habe, antwortete der Coach wie folgt:

"Für mich hat er gar nichts bewiesen, weil ich weiß, dass er ein großartiger Spieler ist. Ich arbeite nun seit acht Jahren mit ihm zusammen und ich glaube, dass viele Leute ein Kurzzeitgedächtnis haben. (...) Auf nationaler Ebene hat er nun gezeigt, dass er echt ist Was er macht, ist echt. Seine Triple-Doubles sind echt, seine MVPs sind echt. All diese dummen Narrative sind wirklich nur dumm und auch ignorant. Nikola hat nun drei Runden in Folge ein Triple-Double aufgelegt. Haben sie Stats-Padding gesehen? Ich meine das ernst. Hört auf mit diesen Dummheiten. Der Junge ist ein großartiger Spieler und gebt ihm verdammt noch mal seinen Respekt. Hört auf, ihm immer wieder in die Parade zu fahren und gebt ihm seinen Respekt, den er verdient."

Malone merkte zudem an, dass all das Gerede um den MVP-Award auch Jokic zu schaffen machte. Immer wieder stand die Frage im Raum, ob Jokic bei all seiner Brillanz in der Regular Season die Nuggets auch in den Playoffs tragen könne, obwohl dieser bislang 27,2 Punkte, 13,2 Rebounds und 10,1 Assists in seinen 62 Spielen im Schnitt auflegen konnte.

Durch den Finals-Einzug hat Jokic nun die Chance auf seinen ersten Ring, nachdem er einstimmig mit der Magic Johnson Trophy für den besten Spieler der Conference Finals ausgezeichnet wurde. Die Finals starten in der Nacht auf den 2. Juni deutscher Zeit, der Gegner wird derzeit noch zwischen den Boston Celtics und den Miami Heat ausgespielt (Stand: 0-3).

