NBA Playoffs - Boston Celtics retten sich in Spiel 7 gegen Miami Heat: Vom lieben Gott erhört

Die Boston Celtics sind drauf und dran, NBA-Geschichte zu schreiben. In Spiel 6 kollabieren die Celtics in typischer Art und Weise - und werden dank Derrick White gegen die Miami Heat doch noch vom Glück geküsst.

Jayson Tatum ist nicht gerade für seine besonders inspirierenden Pressekonferenzen bekannt, aber nach dieser Achterbahnfahrt zeigte auch der Superstar der Celtics echte Emotionen . "Oh mein Gott, das war unglaublich", seufzte der Forward und vergrub dabei seine Hände im Gesicht. Es fiel einiges von den Celtics ab, denen in Miami die Saison (mal wieder) aus den Fingern zu gleiten schien.

Boston verspielte eine zweistellige Führung in der Crunchtime, Jimmy Butler schaltete aus dem Nichts in den God Mode und Rollenspieler wie Duncan Robinson, Caleb Martin oder Gabe Vincent hatten Phasen, in denen sie scheinbar nicht daneben werfen konnten. Es schien, als könne Boston die Fragen nicht beantworten, welche sich viele Experten vor dieser Partie stellten.

Boston war die bessere Mannschaft, schaffte es aber vor allem in den ersten drei Vierteln nicht, für klare Verhältnisse zu sorgen. Auch weil die Rollenspieler der Heat von Downtown ablieferten - wenn auch mit gütiger Hilfe der Celtics, die immer wieder in Blöcken hängen blieben und schlechte Closeouts liefen.

Drei Sekunden vor dem Ende konnte all dies verneint werden, das Aus drohte. "Ich hatte gar keine Zeit darüber nachzudenken", meinte Tatum, aber wirklich abnehmen wollte ihm das niemand. Jaylen Brown war da schon ehrlicher: "Ich habe nur noch zum lieben Gott gebetet", sagte Tatums Co-Star, dessen Stoßgebete erhört wurden. Dabei meinte es der basketballaffine Mann im Himmel in den Stunden zuvor (160 Minuten Spielzeit für ein Spiel ohne Overtime sind unerhört) nur bedingt gut mit den Gästen.

© getty

Boston Celtics: Gelingt nun Historisches in den Playoffs?

Eine recht eigene Meinung, da die Celtics wie so oft bei einer Führung das Tempo verschleppten, spät in der Uhr wenig optimale Würfe nahmen und dafür in Transition bestraft wurden. Und hätte Duncan Robinson, der beste Schütze der Heat, in den letzten 90 Sekunden auch nur einen seiner beiden völlig offenen Dreier versenkt, hätte die fette Lady wohl bereits gesungen.

Man muss nur auf den Boxscore schauen und sich fragen, wie um alles in der Welt die Celtics dieses Spiel gewinnen konnten. "Es ist unglaublich. So ein Spiel habe ich noch nie erlebt", befand Al Horford, fast 37 Jahre jung, mit der Erfahrung von 166 Playoff-Spielen auf dem Buckel.

© SPOX

Miami nahm 15 Würfe mehr, traf sieben Dreier mehr, schoss fast 47 Prozent von Downtown, leistete sich nur 5 Ballverluste - und scheiterte letztlich an seiner Unfähigkeit, am Ring abzuschließen (14/36 FG direkt am Ring). Zeitweise hielt Boston Miami bei 23 Prozent aus dem Zweierbereich, am Ende waren es knapp 30 Prozent - weiter einfach nur unterirdisch und letztlich die Zahl, welche es Boston erlaubte, doch noch eine Chance zu haben.

Die Celtics gewannen damit ihr fünftes Elimination Game am Stück, zuletzt schafften nur die Denver Nuggets in der Bubble (6) mehr. Stattdessen bekommen wir tatsächlich noch einen Epilog dieser schon jetzt historischen Serie.

Als erstes viertes Team haben die Celtics ein Spiel 7 nach 0-3-Rückstand erreicht, letztmals gelang dies den Portland Trail Blazers im Jahr 2003 gegen die Dallas Mavericks.