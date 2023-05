NBA News: Milwaukee Bucks entlassen Head Coach Mike Budenholzer nach frühem Playoff-Aus

Wenige Tage nachdem frühen Playoff-Aus gegen die Miami Heat (1-4) haben sich die Milwaukee Bucks von Head Coach Mike Budenholzer getrennt. Damit bekommt der zweimalige MVP Giannis Antetokounmpo einen neuen Übungsleiter.

"Die Entscheidung zur Veränderung ist uns sehr schwergefallen", sagte General Manager Jon Horst in einer Erklärung am Donnerstag. "Das ist für uns die Möglichkeit, uns neu auszurichten und auf eine weitere Titelsaison hinzuarbeiten."

Der 53 Jahre alte Budenholzer hatte die Bucks 2018 übernommen und in fünf Jahren zu einer Bilanz von 271-120 in der Regular Season geführt - kein anderes Team war in diesem Zeitraum besser. Dreimal hatten die Bucks sogar die beste Bilanz der NBA inne. 2021 führte er Milwaukee zum Titel. Sein Vertrag lief laut ESPN noch bis 2025, bei einem Jahresgehalt von acht Millionen Dollar.

In dieser Saison waren die Bucks als Top-Seed im Osten blamabel in fünf Spielen an den Heat gescheitert - nicht die erste Playoff-Serie, die die Bucks unter Budenholzer als klarer Favorit verloren hatten. Gegen die Heat waren mehrere Entscheidungen Budenholzers kritisiert worden. So nahm er in Spiel 5 zum Ende der regulären Spielzeit und der Overtime jeweils keine Auszeit.

Außerdem verzichtete er darauf, den bärenstarken Jimmy Butler durch Antetokounmpo zu verteidigen - eine Maßnahme, an der der Greek Freak anschließend leise Kritik äußerte: "Es ist eine Frage des Respekts, dass man den Coach diese Entscheidungen treffen lässt. Aber letzten Endes wünsche ich, ich hätte ihn länger verteidigt."

Budenholzers Nachfolger steht noch nicht fest.