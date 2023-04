NBA News: Miles Bridges wegen häuslicher Gewalt für 30 Spiele gesperrt

Die NBA hat Miles Bridges für 30 Spiele suspendiert. Der Forward wurde im vergangenen Jahr nach den Vorwürfen von häuslicher Gewalt verhaftet.

Bridges wurde jedoch nicht verurteilt, stattdessen einigte man sich im Gericht. Der 25-Jährige erhielt drei Jahre auf Bewährung, zwei andere Anklagen wurden fallengelassen.

Die NBA führte derweil seine eigene Untersuchung durch und bestimmte so die Länge der Sperre. Dabei wurden alle Parteien befragt und auch Zeugen vernommen. Des Weiteren beriet sich die NBA mit diversen Experten zum Thema häusliche Gewalt, um weitere Schritte im Fall Bridges zu bestimmen.

Der Forward setzte die komplette vergangene Saison aus, die NBA betrachtet 20 der 30 Spiele Sperre bereits als abgesessen. So könnte Bridges in der Theorie nach weiteren zehn Partien Pause wieder zum Einsatz kommen. Seine Rechte halten weiterhin die Charlotte Hornets, welche Bridges nach der Saison 2021/22 zum Restricted Free Agent machten.

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Der 12. Pick von 2018 spielte damals die beste Saison seiner Karriere und legte in 80 Partien 20,2 Punkte, 7,0 Rebounds sowie 3,8 Assists im Schnitt auf. Die Hornets erklärten in einem Statement, dass sie von der Entscheidung erfahren haben, verzichteten aber auf einen weiteren Kommentar. Ob Bridges jemals wieder für die Hornets oder in der NBA auflaufen wird, ist offen.