NBA - Boston Celtics: Malcolm Brodgon gewinnt Sixth Man of the Year

Malcolm Brogdon von den Boston Celtics wurde am Dienstag zum Sixth Man of the Year gewählt. Der Guard setzte sich gegen Immanuel Quickley von den New York Knicks durch.

"Das ist eine große Ehre", freute sich Brogdon, der im Sommer von den Indiana Pacers nach Boston wechselte, im Interview mit TNTs Inside The NBA. "Der Schritt von Indiana nach Boston war definitiv eine große Umstellung für mich", so der Gewinner weiter. "Ich bin hier bei einer tollen Organisation, ich habe tolle Mitspieler und einen tollen Trainerstab. Joe [Mazzulla] hat hier übernommen und macht einen großartigen Job. Danke an alle", erklärte Brogdon in seiner Dankesrede.

Der Kelte bekam bei seiner Wahl 60 der 100 Erststimmen und insgesamt 408 Punkte. auf dem zweiten Platz landete Immanuel Quickley von den New York Knicks. Quickley erzielte dabei 34 Erststimmen und 326 Punkte. Bobby Portis von den Milwaukee Bucks schaffte es ebenfalls aufs Treppchen (6 Erststimmen, 97 Punkte). Sieben Spieler erhielten mindestens eine Erststimme.

Brogdon, der in vier Jahren bei den Pacers immer starten durfte, kam in dieser Saison bei den Kelten in allen seinen 67 Spielen von der Bank. Der 30-Jährige konnte dabei 14,9 Punkte, 4,2 Rebounds und 3,7 Assists verbuchen. Sein gutes Shooting (48% FG und 44% Dreier) half Boston zur zweitbesten Bilanz in der NBA (57-25) hinter den Milwaukee Bucks.

Für Brogdon ist es bereits der zweite Award in seiner Karriere. Der Zweitrundenpick (gewählt von den Bucks) wurde 2017 bereits mit dem Rookie of the Year ausgezeichnet. Bisher gelang es nur Mike Miller, diese beiden Ehrungen einzuheimsen.

NBA: Die Karriere-Stats von Malcolm Brogdon