NBA News: Milwaukee Bucks verstärken sich wohl mit Goran Dragic

Die Milwaukee Bucks stehen angeblich vor einer Verpflichtung von Goran Dragic. Der Guard hatte sich vor wenigen Tagen auf einen Buyout mit den Chicago Bulls geeinigt.

Wie Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, hat der Slowene nach seiner Einigung mit den Bulls mit zahlreichen Titelanwärtern gesprochen, wobei sich die Bucks als Favorit auf die Dienste des 36-Jährigen herauskristallisieren. Schon am heutigen Freitag könnte es zu einem Deal kommen.

Laut Woj hatten die Bucks schon im Vorjahr Interesse an Dragic, damals entschied sich der Oldie aber stattdessen für die Brooklyn Nets. Im Sommer unterschrieb der Spielmacher dann in Chicago und spielte zunächst als Backup-Guard eine wichtige Rolle, bevor Dragic sichtbar nachließ.

Die Bulls sicherten sich stattdessen Patrick Beverley auf dem Buyout-Markt, der umgehend Youngster Ayo Dosunmu aus der Starting Five verdrängte. So war auch kein Platz mehr für Dragic, weswegen sich die Bulls und der Slowene auf eine vorzeitige Vertragsauflösung einigten. Über die Saison legt "The Dragon" in 51 Spielen 6,4 Punkte und 2,7 Assists auf.

Inwieweit Dragic den Bucks helfen kann, ist aber fraglich. Mit Jrue Holiday und Jevon Carter stehen bereits zwei Spielmacher im Kader, wobei beide ihre Stärken vor allem in der Defense haben. Dragic könnte mit etwas Offense ein anderes Element bringen, allerdings ist unklar, ob der 36-Jährige noch das Niveau besitzt, um in den Playoffs Minuten abzureißen.