NBA: Los Angeles Lakers hoffen weiter auf LeBron James - Ließ dieser sich in Deutschland behandeln?

LeBron James hat nun bereits elf Spiele in Serie wegen einer Knöchelverletzung verpasst. Der Coach der Los Angeles Lakers, Darvin Ham, gab sich aber optimistisch, dass der 38-Jährige bald zurückkehren kann.

"Wir gehen davon aus, dass er irgendwann in dieser Saison wieder spielen kann", sagte Ham vor dem Spiel der Lakers gegen die Orlando Magic, welches L.A. mit 111:105 gewann. James hatte sich beim Sieg der Lakers in Dallas (111:108) am 26. Februar am Fuß verletzt und konnte seitdem nicht mehr spielen.

Noch in dieser Woche soll der Superstar wieder untersucht werden, um zu schauen, ob die Heilung nach Plan verläuft. Ohne James haben die Lakers immerhin sechs von elf Spielen gewonnen und belegen mit einer Bilanz von 35-37 den letzten Play-In-Spot in der Western Conference.

"Ich denke, dass diese Phase gezeigt hat, dass wir viele Waffen und gute Spieler haben, die an beiden Seiten des Feldes spielen können und uns damit helfen können, unsere Ziele zu erreichen", meinte Ham. "Wenn LeBron dann noch zurückkehrt, werden wir noch einmal besser sein."

War LeBron James zur Behandlung in Deutschland?

In New Orleans war James bereits gesichtet worden, wie er aus dem Stand Freiwürfe trainierte. Den Schutzschuh muss der Forward inzwischen nicht mehr tragen. Auch Dennis Schröder deutete bereits am Freitag an, dass man mit einer LeBron-Rückkehr rechne: "Er arbeitet dreimal am Tag an seinem Körper für ein Comeback. Ich glaube, die Chancen sind gut. (...) Ich kann nicht viel mehr sagen, aber ich weiß, dass deutsche Ärzte sehr gut sind", sagte der Braunschweiger.

Schröder befeuerte damit Gerüchte, dass LeBron in der vergangenen Woche nach Deutschland flog, um sich einer PRP-Therapie zu unterziehen. Dabei wird blutreiches Plasma aus Eigenblut injiziert, um den natürlichen Heilungsvorgang des Körpers zu beschleunigen. Auch Kobe Bryant war vor zehn Jahren in Deutschland wegen dieser Behandlungsmethode, die damals in den USA noch verboten war.

