NBA: Kevin Durant versenkt Gamewinner gegen Dallas Mavericks - Luka Doncic wird zum tragischen Helden

Die Dallas Mavericks haben den Phoenix Suns um Kevin Durant einen echten Fight geliefert, am Ende ziehen sie aber doch den Kürzeren. Durant versenkte dabei den Gamewinner, während Luka Doncic zum tragischen Helden wird. Phoenix gewinnt mit 130:126.

Dallas Mavericks (33-30) - Phoenix Suns (36-29) 126:130 (BOXSCORE)

6 Sekunden vor dem Ende hatte Doncic den Ausgleich auf dem Silbertablett, sein mehr als machbarer Floater rollte aber wieder heraus, wodurch ein Jumper von Kevin Durant bei noch 12 Sekunden auf der Uhr den Sieg der Suns sicherte. Mit zwei weiteren Freiwürfen machte KD schließlich alles klar.

Durant beendete die Partie mit erneut ultra-effizienten 37 Punkten (12/17 FG), Devin Booker (36, 15/25, 10 Assists) stand dem in nichts nach. Wichtige Produktion lieferte auch Ex-Vechta-Spieler Ish Wainright (12), der in den letzten 14 Minuten der Partie vier Dreier versenkte. Auch Chris Paul (11, 7 Assists) wachte erst im Schlussabschnitt auf.

Beste Scorer der Mavs waren Doncic (34, 8/22 FG, 17/19 FT) und Kyrie Irving (30, 10/19), die vor allem nach der Pause aufdrehten. Im ersten Durchgang war es noch Tim Hardaway Jr. (21, 6/8 Dreier), der die Gastgeber am Leben gehalten hatte. Auch Christian Wood (17) hatte gute Phasen, insbesondere zu Beginn des vierten Viertels. Maxi Kleber fehlte mit erneuten Problemen am Oberschenkel.

Die Suns bekamen zunächst in der Zone alles, was sie wollten und mussten kaum einen Jumper nehmen. Für Dallas traf Doncic zwar seinen ersten Wurf, danach ging aber lange nichts. Erst mit der Bank etablierten die Mavs ihre Offense, da aber Durant seine ersten sechs Würfe traf, führten die Gäste mit +6 nach dem ersten Abschnitt.

Kevin Durant versenkt Dallas - Luka Doncic verpasst die Verlängerung

Es folgte ein kleines Privatduell zwischen KD und Hardaway, der innerhalb weniger Minuten 12 Zähler angesammelt hatte. So konnten die Mavs die Phase ohne Doncic positiv gestalten und waren voll im Spiel. Die Rechnung dabei war einfach, die Suns trafen zwar besser aus dem Feld, aber Dallas war dank THJ on fire von Downtown. Gleiches galt bei den Gästen für Booker, der 10 Punkte am Stück, darunter vier Jumper, erzielte. Viel mehr hatten die Suns, bei denen KD sich nun etwas zurückhielt, nicht anzubieten. Gerade Josh Okogie (0/5 3P zur Pause) war eiskalt und die Mavs nahmen einen kleinen Vorsprung in die Kabine mit (62:59).

Scoring blieb für Dallas kein Problem. Doncic und Irving begannen zu köcheln, sodass die Suns kaum Boden gutmachen konnten. Gerade Kyrie hatte Freude daran, dass für Phoenix Terrence Ross viele Minuten sah. Die Gäste blieben durch Freiwürfe dran und auch Durant war plötzlich wieder da. Die Mavs wurden zum Ende des Abschnitts aber unkonzentriert. Doncic produzierte zwei Turnover, Ish Wainright bestrafte es mit zwei Dreiern. Phoenix führte so nach zwischenzeitlich -8 knapp mit 96:95 vor dem Schlussabschnitt.

Dallas bekam nun gute Minuten von Wood, der im Eins-gegen-Eins gegen Torrey Craig seine Größenvorteile ausnutzte. In der Zwischenzeit räumte Durant Kyrie böse ab, ansonsten fand Uncle Drew aber immer wieder Wege zum Korb. Der zuvor blasse Paul leitete mit zwei Jumpern einen 10:2-Lauf der Suns ein, später legte er einen weiteren Dreier nach, als Dallas KD doppelte.

Es ging hin und her, die Stars auf beiden Seiten machten Big Plays. 44 Sekunden vor dem Ende bescherte Ayton per Putback den Suns die Führung, Dwight Powell vollendete auf der Gegenseite einen Alley Oop. Das letzte Wort hatte aber Durant, der einen schweren Fadeaway über Hardaway versenkte. Doncic hätte 5 Sekunden vor dem Ende ausgleichen müssen, doch sein unbedrängter Floater rollte wieder raus.

Booker ließ Doncic dies wissen, beide Superstars standen Kopf-an-Kopf, beide kassierten noch technische Fouls, was aber keinen Einfluss mehr auf das Ende des Spiels nahm. Die Suns haben damit die Serie gegen Dallas ausgeglichen (2-2).

NBA: Die Stats-Leader bei Mavs vs. Suns