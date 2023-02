NBA News: Los Angeles Lakers sehen Trade von Russell Westbrook offenbar als "Beseitigung eines Vampirs"

Die Los Angeles Lakers scheinen sich nicht im Guten von Russell Westbrook zu trennen. Dave McMenamin (ESPN) zitierte seine Quelle, die den Trade von Westbrook als "Beseitigung eines Vampirs" beschrieb.

"Das bedeutet, dass ein Vampir das Blut aus der Umkleidekabine saugt", führte der Bericht aus.

Die Lakers schickten Westbrook gemeinsam mit einem Erstrundenpick und Damian Jones als Gegenwert zu den Utah Jazz und erhielten im Drei-Team-Trade D'Angelo Russell von den Minnesota Timberwolves sowie Malik Beasley und Jarred Vanderbilt von den Jazz.

Westbrook war im August 2021 zu den Lakers gekommen im Rahmen eines Fünf-Team-Trades, seine Zeit in Los Angeles war jedoch selten mit Harmonie verbunden. Erst nach dem historischen Spiel der Lakers gegen Thunder, in dem sich eigentlich alles um LeBron James drehte, kamen Berichte von einer Auseinandersetzung zwischen Lakers-Coach Darvin Ham und Westbrook an die Öffentlichkeit.

Ham sei unzufrieden gewesen, dass der 34-Jährigenach seiner angeordneten Auswechslung auf dem Parkett ausgeharrt habe, statt zügig auf die Bank zu gehen. Vermutlich nur eine Kleinigkeit, den Berichten der letzten eineinhalb Jahre zufolge aber eine von vielen Kleinigkeiten.

In 130 Spielen als Laker erzielte Westbrook durchschnittlich 17,4 Punkte, 6,9 Rebounds und 7,2 Assists bei Wurfquoten von 43,4 Prozent aus dem Feld, 29,7 Prozent von jenseits der Dreierlinie und 66,2 Prozent an der Freiwurflinie. Während der laufenden Saison kam der MVP von 2016/17 fast ausschließlich von der Bank zum Einsatz.