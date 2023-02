NBA News: Kevin Love vor Buyout bei den Cleveland Cavaliers - neues Team steht bereit

Die Cleveland Cavaliers trennen sich nach achteinhalb Jahren von Kevin Love. Der Oldie wird per Buyout aus seinem Vertrag entlassen.

Dies berichtet The Athletic. Beide Seiten sind demnach dabei, eine Einigung zu finalisieren. Love befand sich in seinem Vertragsjahr, sein Gehalt in dieser Spielzeit beläuft sich auf 28,9 Millionen Dollar.

Sobald er verfügbar ist, werden sich offenbar die Miami Heat melden, heißt es in dem Bericht weiter. Miami hat seit längerem Bedarf auf den großen Positionen und sucht noch einen erfahrenen Shooter. Die Heat haben einen offenen Kaderplatz, nachdem sie vergangene Woche Dewayne Dedmon per Trade abgaben, ohne einen Spieler zurückzubekommen.

Love spielte seit 2014 bei den Cavaliers und war der letzte verbliebene Spieler des Teams, das 2016 die einzige Meisterschaft der Franchise-Historie gewann. In Cleveland wurde Love zweimal All-Star (insgesamt fünfmal in seiner Karriere), vergangene Saison rückte er auf die Bank und mischte prompt im Rennen um den Sixth Man of the Year-Award mit.

In dieser Spielzeit sank seine Rolle jedoch, Love kam nur auf 8,5 Punkte im Schnitt bei schwachen Quoten. Ende Januar wurde der 34-Jährige aus der Rotation genommen und lief seither auch nicht mehr auf.