NBA Buyout News und Gerüchte: Danny Green schließt sich den Cavaliers an

Nach der Trade Deadline beginnt traditionell sofort der Buyout-Markt. Wir bringen euch den Überblick, wer bereits ein neues Team gefunden hat und bei wem das Thema noch im Raum steht.

Danny Green schließt sich den Cavaliers an

Der Veteran wurde zur Deadline von den Grizzlies nach Houston verschifft, wo er keine Rolle spielen sollte. Die Rockets haben ihn stattdessen entlassen und nun haben die Cleveland Cavaliers das Rennen gemacht. Adrian Wojnarowski zufolge unterschreibt Green einen Einjahresvertrag über 2 Mio. Dollar bei den Cavs.

Green begann seine NBA-Karriere in der Saison 2009/10 in Cleveland, bevor er dort entlassen wurde und stattdessen bei den San Antonio Spurs zu einem der besten Rollenspieler der Liga reifte. Auch die Celtics waren am 35-Jährigen sehr interessiert.

Buyout-News: Diese Entlassungen sind bereits offiziell

Die Orlando Magic haben Patrick Beverley und Terrence Ross entlassen. Beverleys Zukunft ist noch ungewiss, Ross wird sich den Phoenix Suns anschließen.

Buyout-News: Diese Entscheidungen stehen noch aus