NBA News - Kevin Durant spricht bei Vorstellung in Phoenix über Ziele mit den Suns, Druck und das Scheitern der Brooklyn Nets

Kevin Durant wurde rund eine Woche nach seinem Wechsel am Donnerstag offiziell als Spieler der Phoenix Suns vorgestellt. Bei der Vorstellung hatte der Superstar einiges über seinen Wechsel und seine Zeit in Brooklyn zu sagen, wir haben die besten Aussagen gesammelt.

Durant äußerte sich dabei hoffnungsvoll, in Phoenix eine weitere Meisterschaft gewinnen zu können. Außerdem gab er zu, dass ihn die Trade-Forderung von Kyrie Irving letztlich selbst aus Brooklyn weggetrieben habe. Kevin Durant über ... ... die Situation in Phoenix: "Ich glaube, dass wir alles haben, um erfolgreich zu sein. Wir haben Spieler, die es erlebt haben, in der finalen Runde zu spielen. Wir haben einen Champion, der über uns wacht [Suns-GM James Jones]. Monty [Williams] ist ein Champion als Coach. Wir haben also Jungs, die es schon erlebt haben, und das ist schon die halbe Miete." ... Druck für ihn: "Es gibt immer Druck, weil ich einer der besten Spieler bin, die dieses Spiel je gespielt haben."

© getty ... die gescheiterte Big 3 in Brooklyn: "Wir standen einfach nicht genug zusammen auf dem Court. Als ihr James, Kyrie und mich zusammen gesehen habt, war das überragender Basketball für 16 Spiele, aber du musst einfach mehr Zeit haben, um einen Titel zu holen und ein großartiges Team zu sein. Es ist eine andere Geschichte, warum wir so wenig Zeit hatten, aber es war einfach nicht genug. Aber sie sind Hall-of-Famer, von denen ich jeden Tag etwas gelernt habe. Ich wünsche ihnen das Beste. Es hat einfach nicht funktioniert." ... seine Zeit in Brooklyn: "Es gab viele Aufs und Abs, aber ich habe das geliebt. Und alle anderen in Brooklyn auch, deswegen habe ich dort eine Familie aufgebaut. Sie werden immer Teil meiner Reise sein, auch wenn wir nicht erreicht haben, was wir erreichen wollten. Wir haben dort alle jeden Tag unser Bestes gegeben, egal was in den Medien abging, oder mit unseren Teamkollegen. Ich werde emotional, wenn ich darüber rede, weil das vier besondere Jahre meiner Karriere waren, nach der Achillessehnenverletzung. Sie haben mir sehr geholfen, also habe ich nichts Schlechtes zu sagen."

© getty ... den Trade-Wunsch von Kyrie Irving: "Ich war wütend, dass wir es nicht zum Ende bringen konnten. Ich dachte, wir hatten gutes Momentum. Wir waren endlich dabei, eine Kultur aufzubauen, die wir immer haben wollten. Jeden Tag wuchs unsere Chemie, aber ich wusste nicht, was mit Kyrie und der Organisation war, deswegen habe ich mich darauf nicht konzentriert. Es ging mir nur um das, was auf dem Court passierte, und das war einfach ein Schlag für unser Team. Es hat uns die Identität genommen, er war so ein großer Teil davon. Er ist so ein großartiger Spieler, der alles auf dem Feld tun kann, und wir haben uns darauf verlassen. Ohne ihn hatten wir keine klare Identität." ... seinen eigenen Trade-Wunsch: "Das war für mich schwer zu ertragen. Ich hatte es geliebt, dort zu spielen. Es war hart, die Saison nicht zu beenden, aber ich wollte einfach so schnell wie möglich etwas für mich finden und gleichzeitig die Reha weiter durchziehen. Es ist dann alles ganz schnell passiert, aber ich bin glücklich, dass es so gekommen ist."