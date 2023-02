NBA: Boston Celtics machen Interimstrainer Joe Mazzulla zum Head Coach

Die Boston Celtics haben Joe Mazzulla offiziell vom Interimstrainer zum Head Coach gemacht. Der 34-Jährige verlängerte zudem seinen Vertrag beim NBA-Rekordchampion. Die Details seines neuen Kontrakts sind nicht bekannt.

"Joe ist ein überaus talentierter Trainer. Das hat er bewiesen", sagte Celtics-Präsident Brad Stevens in einem Statement am Donnerstag. "Er hat eine einzigartige Begabung, sein Umfeld auf ein Ziel einzuschwören. Wir sind sehr dankbar für seine Arbeit, mit der er uns an diesen Punkt gebracht hat und freuen uns, dass er bereit ist, uns in die Zukunft zu führen."

Die Celtics hatten den damaligen Assistenzcoach Mazzulla im September befördert, nachdem Cheftrainer Ime Udoka vom Klub für die gesamte NBA-Saison 2022/23 wegen "Verstößen gegen die Teamrichtlinien" suspendiert worden war. Boston ist mit 42 Siegen und 17 Niederlagen das beste Team der Liga.