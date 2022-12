NBA: Luka Doncic und Jason Kidd ejected! Dallas Mavericks unterliegen auch in Minnesota

Die Dallas Mavericks erleben in Minnesota einen Abend zum Vergessen. Nicht nur verloren die Texaner bei den Timberwolves ohne deren beiden All-Stars mit 106:116, auch Luka Doncic sowie Jason Kidd wurden vorzeitig disqualifiziert.

Minnesota Timberwolves (16-15) - Dallas Mavericks (15-16) 116:106 (BOXSCORE)

Zwei Minuten vor Ende des dritten Viertels war das Kind schon fast in den Brunnen gefallen. Die Mavs bekamen keine Stops und lagen mit 69:85 hinten, als sich Luka Doncic leicht bei einem der Referees beschwerte und dafür gleich zwei technische Fouls und damit eine automatische Ejection kassierte. Das brachte Head Coach Jason Kidd so sehr auf die Palme, dass dieser vom Sicherheitsdienst zurückgehalten werden musste und ebenfalls in die Kabine geschickt wurde.

Auch nach der Partie war Kidd weiter bedient und gab folgendes Statement ab: "Ich bin nur hier, weil ich hier sein muss. Ich habe heute schon Geld verloren und ich will nicht weiter bestraft werden. Ich werde also keine Fragen beantworten. Wir werden uns das Spiel noch einmal anschauen und dann schauen, wie wir besser werden können. Der Gegner war heute besser als wir."

Nach den Ejections war die Sache gelaufen, die Gastgeber führten ohne Karl-Anthony Towns und Rudy Gobert mit bis zu 21 Punkten und ließen in der Folge nichts mehr anbrennen. Dallas betrieb in der Garbage Time nur noch Ergebniskosmetik. Anthony Edwards (27, 7/21, 13 Rebounds, 9 Assists) sowie Center Naz Reid (27, 11/19, 13 Rebounds) stellten die Gäste immer wieder vor große Probleme.

Für Dallas war Spencer Dinwiddie (20, 6/13, 7 Assists) der beste Scorer. Doncic kam auf 19 Zähler und 7 Assists, womit er nach 36 Spielen in Folge mal wieder die 20-Zähler-Marke verpasste. Christian Wood (15, 13 Rebounds) startete erstmals an der Seite von Doncic, konnte aber nicht überzeugen. Dorian Finney-Smith verletzte sich im vierten Viertel im Adduktorenbereich und könnte womöglich länger fehlen.

Die Mavs starteten gut in die Partie und bekamen zunächst die Würfe, die sie haben wollten. Minnesota versuchte immer wieder, Doncic den Ball aus den Händen zu nehmen, doch die Mitspieler trafen. Ohne die Twin Towers war der Frontcourt dünn besetzt, Dallas nutzte dies vor allem in den Minuten von Luka Garza und führte nach zwölf Minuten mit 30:21.

Danach brach die Offense jedoch komplett zusammen. Im zweiten Viertel verbuchten die Gäste gerade einmal vier Field Goals und blieben gleich zweimal über vier Minuten ohne Korberfolg. Gleich hatten die Mavs Probleme gegen die Drives von Edwards und Jaylen Nowell, sodass die Partie kippte. Mit 36:14 ging der Abschnitt an die Wolves, die damit einen 57:44-Vorsprung in die Kabine nahmen.

Die Mavs-Offense berappelte sich zwar in der Folge, doch die Wolves hatten ihren Groove gefunden und hatten immer eine Antwort. Dallas wirkte frustriert - und dies entlud sich letztlich bei Doncic und Kidd.