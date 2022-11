NBA, Warriors - Klay Thompson schießt gegen Kritiker: "Habe mehr Respekt verdient"

Klay Thompson hat einen durchwachsenen Start in die Saison hingelegt. Der Guard der Golden State Warriors nimmt die wachsende Kritik an seiner Person wahr, kann diese aber nicht nachvollziehen.

"Ich finde, dass ich mehr Respekt verdiene, wie ich mich durch all die Verletzungen gekämpft habe", sagte Thompson gegenüber Chris Haynes von Bleacher Report. "Ich habe dabei geholfen, dass diese Mannschaft eine weitere Meisterschaft gewinnen konnte, doch es gibt noch immer Leute, die das nicht anerkennen wollen."

Thompson kehrte nach einem Kreuzband- sowie Achillessehnenriss Anfang des Kalenderjahres nach über zweieinhalb Jahren Verletzungspause zurück und half in den Playoffs mit, dass die Warriors ihre vierte Championship in sieben Jahren gewinnen konnten.

Der Shooting Guard konnte dabei durchaus überzeugen, in dieser Spielzeit läuft es jedoch noch nicht für Thompson. Mit durchschnittlich 14,7 Zählern scort der 32-Jährige so schlecht wie zuletzt in seiner Rookie-Saison 2011/12 (damals 12,5 Punkte), seine Quoten von 35,1 Prozent aus dem Feld sowie 33,0 Prozent von Downtown sind so schwach wie nie zuvor.

Für Thompson ist das aber kein Grund zur Unruhe. "Ich habe aus der Vergangenheit etwas gelernt. Du kannst es nicht allen recht machen. Für mich geht es nur darum, dass ich meine Effizienz wiederfinde und wieder der Two-Way-Spieler werde, der mich so gut gemacht hat. Ich bin da auf einem guten Weg."

Vor einigen Wochen wurde Thompson noch öffentlich von TNT-Experte Charles Barkley angezählt. Dieser stellte die Frage in den Raum, ob es nicht sinnvoller wäre, wenn Jordan Poole den Spot von Thompson in der Starting Five übernehmen sollte. "Er ist nicht mehr der Alte", so das Urteil von Barkley. Der Warriors-Star gab später an, dass ihn diese Kommentare verletzt hätten.