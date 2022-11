NBA Gerüchte: L.A. Clippers wohl an Trade für Myles Turner interessiert

Myles Turner gilt weiterhin als Trade-Kandidat für die Los Angeles Lakers. Der Champion von 2020 hat aber Konkurrenz. Auch den L.A. Clippers wird Interesse am Center der Indiana Pacers nachgesagt.

Wie Eric Pincus (Bleacher Report) meldet, sollen sich die Clippers intern mit dem Big Man beschäftigen. Demnach benötigt die Franchise nach dem Abgang von Isaiah Hartenstein (New York Knicks) im Sommer einen weiteren Center und Turner soll als beste Option ausgemacht worden sein.

Derzeit steht mit Ivica Zubac nur ein echter Fünfer im Kader, sodass Nicolas Batum, Robert Covington und Marcus Morris als Center aushelfen müssen, wenn der Kroate auf der Bank Platz nimmt. Turner könnte hier Entlastung schaffen. Der Vertrag des 26-Jährigen (17,5 Mio.) läuft im Sommer aus, dies wäre für die Clippers kein Hindernis.

Laut Pincus wäre Clippers-Owner Steve Ballmer bereit, Turner zu bezahlen, wodurch die Clippers noch einmal mehr Luxussteuer zahlen müssten. Stand jetzt müssten die Clippers zu den knapp 192 Millionen Dollar Gehaltskosten noch einmal rund 145 Millionen draufzahlen, sodass das Team fast 350 Millionen Dollar kostet.

Für Turner könnten die Clippers Teile ihrer Flügelrotation abgeben. Als Kandidaten gelten Norman Powell, Luke Kennard, Morris oder Covington, während die beiden Lead Guards Reggie Jackson und John Wall gehalten werden sollen.

Turner erwischte derweil einen guten Start in die Saison. In bisher sieben Spielen legte der Center Career Highs bei den Punkten (17,9) sowie Rebounds (8,7) auf. Dazu führt der Pacers-Big mit 3,1 Rejections die Liga mal wieder bei den Blocks an.