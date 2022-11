NBA, Lakers News: LeBron James will keine Saison verschwenden - Interesse an Bradley Beal

Die Los Angeles Lakers stehen nach ihrem schwachen Saisonstart schon jetzt stark unter Druck, auch aus den eigenen Reihen. Bleacher Report zufolge herrscht innerhalb der Organisation Uneinigkeit darüber vor, ob und welche Trades realisiert werden sollten.

Nachdem die Lakers nur zwei ihrer ersten elf Spiele der Saison gewinnen konnten, werden die Rufe nach Veränderungen immer lauter. Auch von LeBron James: Dem Bericht zufolge hat der viermalige MVP, der im Sommer seinen Vertrag bei den Lakers verlängerte, kein Interesse daran, eine Saison ohne Aussicht auf sportlichen Erfolg zu verschwenden. Demnach würde er einen oder mehrere Trades seines Teams bevorzugen.

Auch andere Spieler im Kader sollen dafür plädiert haben, die beiden Erstrundenpicks, die den Lakers zur Verfügung stehen, für Verstärkungen zu traden. Es scheine derzeit jedoch nicht wahrscheinlich, dass das Front Office dies angesichts der schlechten sportlichen Lage tun wolle.

Innerhalb der Franchise herrsche nicht die Überzeugung vor, dass ein Trade für beispielsweise Myles Turner und Buddy Hield von den Indiana Pacers die Lakers zu einem Top-Team machen würde. Zumal die Lakers danach nahezu keine Assets mehr anzubieten hätten, da sie diese fast alle im Anthony-Davis-Trade nach New Orleans geschickt haben.

Lakers: Interesse an Bradley Beal

Ein Spieler, an dem die Lakers großes Interesse haben sollen, ist laut dem Bericht Bradley Beal von den Washington Wizards - dieser sei jedoch erst dann eine Option, wenn er selbst einen Trade fordere, was er bisher nicht getan hat. Auch Beal hat erst in der vergangenen Offseason einen neuen Vertrag in Washington unterschrieben.

Bezüglich Russell Westbrook werden derzeit lose Gespräche geführt, allerdings seien diese nicht sehr konkret. Ein Trade von Anthony Davis soll derweil keine Option für die Lakers sein, auch wenn Bill Simmons (The Ringer) dies zuletzt angedeutet hätte.

Lakers: LeBron James nicht schlimm verletzt

Bezüglich James konnten die Lakers derweil aufatmen. Nachdem sich der Superstar gegen die Clippers verletzt hatte und das Spiel vorzeitig beenden musste, gab es am Donnerstag Entwarnung: James hat sich an der Leiste verletzt, es ist jedoch nichts gerissen. Er wird als Day-to-Day gelistet, es könne gut sein, dass er die nächsten beiden Spiele aussetzt.

"Ich bin mir sicher, dass es schmerzhaft ist. Aber ich bin einfach froh, dass nichts gerissen ist. Das ist das wichtigste", sagte Lakers-Coach Darvin Ham. "Jetzt müssen einfach andere Jungs bereit sein zu spielen. Man darf den Kopf nicht hängen lassen."

Artikel und Videos zum Thema Erlebe die NBA live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

NBA: Die nächsten Spiele der Lakers