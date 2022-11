NBA News: LeBron James verletzt sich bei Lakers-Niederlage gegen die L.A. Clippers

LeBron James hat sich im vierten Viertel beim Spiel der Los Angeles Lakers gegen die L.A. Clippers erneut verletzt. Noch ist unklar, ob der 37-Jährige für längere Zeit fehlen wird.

Mitte des vierten Viertels humpelte James vom Feld und griff sich dabei in die Leistengegend. Die Lakers gaben nicht viel mehr Aufschluss, sie vermeldeten, dass LeBron Schmerzen im linken Bein verspüren würde.

James selbst sagte nach der Partie, dass er sich nun behandeln lassen werde und hoffnungsvoll sei, dass er auch am Freitag gegen die Sacramento Kings wieder auf dem Feld stehen könnte. Es ist nicht das erste Mal, dass James Probleme mit der Leiste hat. Bereits in seiner ersten Saison mit den Lakers verletzte sich der viermalige MVP in einem Spiel gegen die Golden State Warriors an der Leiste und fiel danach über einen Monat und insgesamt 17 Spiele aus.

Ein solches Szenario wischte James vom Tisch, es fühle sich nicht so schlimm wie bei jenem Christmas Game vor vier Jahren an. Zuletzt hatte LeBron mit Schmerzen im Fuß bei der Niederlage in Utah pausiert, wollte beim Stadtduell mit den Clippers aber unbedingt dabei sein.

Es half jedoch nichts. Die Clippers gewannen souverän mit 114:101, obwohl LeBron eines seiner besten Saisonspiele machte. James verbuchte in 32 Minuten 30 Punkte (12/22 FG), 8 Rebounds, 5 Assists und 2 Steals. Mit einer Bilanz von 2-9 bleiben die Lakers auf dem vorletzten Platz in der Western Conference.