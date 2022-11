NBA News - LeBron James kritisiert Kyrie Irving scharf: "Das dulde ich nicht"

LeBron James hat sich nach der Niederlage der Los Angeles Lakers gegen die Utah Jazz erstmals zur Suspendierung von Kyrie Irving geäußert. Der 37-Jährige verurteilt dabei Irvings Verhalten der vergangenen Tage, hofft aber auf einen Lerneffekt.

"Für mich ist es klar. Ich dulde keinen Hass - in jeglicher Form, gegenüber jeglicher Rasse. Ihr wisst, wofür ich stehe", sagte LeBron auf die Frage, warum so wenige Spieler in den vergangenen Tagen über Kyrie Irving und dessen Linkpost zu einer antisemitischen Dokumentation das Wort ergriffen.

James brachte dabei das Beispiel, dass er eine Folge seiner selbst produzierten Serie "The Shop" löschte. Diese war mit dem Rapper Kanye West gedreht worden, welcher selbst in den vergangenen Wochen aufgrund antisemitischer Aussagen in die Kritik geriet. "Wir haben das aus den Archiven gelöscht, weil auch dort gehetzt wurde. Dafür stehe ich nicht und dafür gibt es in der Welt keinen Platz."

Entsprechend kritisch steht James auch dem Handeln von Irving entgegen, der über Jahre an der Seite von James bei den Cleveland Cavaliers spielte und den LeBron noch immer als guten Freund sieht. "Ich glaube, dass Kyrie viele Menschen verletzt hat. Er hat sich nun zwar entschuldigt, aber der Schaden ist definitiv schon entstanden", führte James weiter aus.

Nicht nur wurde Irving von den Nets für mindestens fünf Spiele gesperrt, auch Sponsor Nike beendete die Zusammenarbeit mit dem Guard. "Kyrie ist erwachsen, er ist kein Kind mehr. (...) Ich hoffe, dass er versteht, dass er Menschen damit verletzt hat. Niemand ist perfekt, aber ich hoffe, dass er aus dieser Sache lernen kann." Gleichzeitig stellte LeBron auch noch einmal klar: "Wenn du Dinge bewirbst oder mit ihnen in Verbindung stehst, die Menschen schaden können oder eine Gesellschaft verletzen, kann ich das nicht respektieren. Das dulde ich nicht."