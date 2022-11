NBA News: Brooklyn Nets stellen angeblich Bedingungen für Rückkehr von Kyrie Irving

Im Zuge der Suspendierung von Kyrie Irving haben die Brooklyn Nets offenbar mehrere Bedingungen gestellt, die der Point Guard vor einer Rückkehr zum Team erfüllen muss. Sportartikelhersteller Nike kündigte an, die Zusammenarbeit mit Irving ruhen zu lassen.

Wie Ramona Shelburne und Adrian Wojnarowski (ESPN) in einem detaillierten Bericht erklären, habe Teambesitzer Joe Tsai dem 30 Jahre alten Nets-Star mehrfach die Möglichkeit gegeben, sich für seinen Tweet mit einem Link zu einem antisemitischen Film zu entschuldigen. Irving habe allerdings auf keine Textnachrichten von Tsai geantwortet.

Nachdem sich Irving auch gut eine Woche nach dem Tweet nicht für diesen öffentlich entschuldigt oder sich eindeutig von Antisemitismus distanziert hatte und die NBA offenbar hinter den Kulissen den Druck auf Tsai erhöhte, suspendierten die Nets ihn für mindestens fünf Spiele. In einer Mail an Irvings Management soll die Franchise zudem mehrere Bedingungen für eine Rückkehr zum Team gestellt haben:

Ein öffentliches Statement, dass die Inhalte des Films antisemitisch sind.

Eine Entschuldigung für die Unterstützung des Films und die darin gezeigten Unwahrheiten.

Teilnahme an Seminaren über die Gefahr von Hassreden.

Treffen mit jüdischen Vertretern aus Brooklyn.

Nachdem Irving von den Nets suspendiert wurde, postete er auf Instagram eine Entschuldigung. Dies sei laut General Manager Sean Marks ein "Schritt in die richtige Richtung", wie er am Freitag erklärte, "aber sicherlich noch nicht genug". Gleichzeitig erklärte Marks, die Franchise habe eine Entlassung Irvings nie in Betracht gezogen.

In der Nacht auf Samstag kündigte zudem Nike an, die Zusammenarbeit mit Irving ab sofort ruhen zu lassen. Die Markteinführung dessen Signature Shoes "Kyrie 8" soll nicht mehr wie geplant im November stattfinden. "Wir bei Nike sind der Meinung, dass es keinen Platz für Hassreden gibt, und wir verurteilen jede Form von Antisemitismus", hieß es in einem Statement.

Die dicke Skandalakte des Kyrie Irving: Spielt er nie wieder für die Nets? © getty 1/39 Die Brooklyn Nets haben Kyrie Irving suspendiert - zum bereits zweiten Mal. Die Zukunft des Guards ist unklar, womöglich wird er kein Spiel mehr für Brooklyn absolvieren. Wir blicken auf die Skandalakte Kyrie seit der Ankunft bei den Nets. © getty 2/39 Als Irving 2019 nach Brooklyn wechselte, waren viele Fans der Celtics erleichtert, aber auch sauer. Noch vor einem knappen Jahr hatte Irving vor zahlreichen Dauerkartenbesitzern beteuert, in Boston bleiben zu wollen. © getty 3/39 2018/19 war jedoch eine Enttäuschung. Die Celtics, vor der Saison ein heißer Titelanwärter, scheiterten kläglich in der zweiten Playoff-Runde. Es stimmte nicht in Boston, Kyrie eckte mit seiner Art mehrfach mit jüngeren Teamkollegen an. © getty 4/39 Stattdessen unterschrieb Irving als Free Agent in Brooklyn und soll dabei großen Einfluss auf Kevin Durant ausgeübt haben, damit dieser ebenfalls zu den Nets kommt. Die ebenfalls interessierten New York Knicks gingen leer aus. © getty 5/39 Es herrschte Aufbruchstimmung in Brooklyn. Die Nets unter Head Coach Kenny Atkinson mit damaligen No Names wie Spencer Dinwiddie, Joe Harris, Caris LeVert oder Jarrett Allen waren im Vorjahr DIE Überraschung der Saison und erreichten die Playoffs. © getty 6/39 Mit KD und Kyrie wurden die Nets über Nacht zum Titelanwärter, doch früh machten Gerüchte die Runde, dass die Organisation Zweifel an Kyrie hätte. Schon in der Vorbereitung gibt es Ärger, weil Kyrie angeblich keinen Tracker tragen will. © getty 7/39 Nach dem Fehlstart (1-3) meldet sich Irving zu Wort: "Ich muss für niemanden perfekt sein", ätzt er und attackiert ESPN: "Wen interessiert es, was ESPN oder irgendwer sagt? Ich liebe mich, ich liebe meine Familie, ich liebe meine Freunde." © getty 8/39 Kyrie ist dennoch das Gesicht des Teams, weil Durant sich von seinem Achillessehnenriss erholt. Irving selbst hat aber Probleme mit der Schulter. Erfolg stellt sich nicht ein, im Januar dümpelt das Team im Mittelmaß (18-22) herum und Irving holt aus: © getty 9/39 "Es ist doch offensichtlich, jeder sieht es. Es ist sonnenklar, was wir brauchen, um den nächsten Schritt zu machen", moniert Kyrie. Später rudert er zurück: "Wir haben einige gute junge Spieler", so Kyrie, vergisst in seiner Aufzählung aber Harris. © getty 10/39 Trades gibt es keine, dafür muss der Coach dran glauben. Im März entlassen die Nets Atkinson, Irvings Saison ist da wegen einer Schulter-OP bereits gelaufen. Dennoch halten sich Gerüchte, dass Kyrie und KD diese Entwicklung befeuerten. © getty 11/39 Dies war kurz vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie, in welcher Irving in der Folge kein gutes Bild abgab (später mehr). Gleichzeitig erschüttern mehrere Fälle von Polizeigewalt gegen Schwarze die USA, Irving engagiert sich für Black Lives Matter enorm. © getty 12/39 Währenddessen will die NBA in Disney World den Spielbetrieb wieder aufnehmen, Irving, der ohnehin nicht spielen kann, rät davon ab: "Ich bin nicht für systematischen Rassismus und diesen Bullshit. (...) Irgendetwas ist ein bisschen faul", meint er. © getty 13/39 Er steht damit nicht alleine da, doch die Mehrheit unterstützt ihn nicht. Irving sieht auch in den Gehältern der Stars ein Problem: "Tun wir nicht so, als gäbe es kein abgestuftes System, das uns alle absichtlich trennt." © getty 14/39 Neuer Nets-Coach wird Rookie Steve Nash und hat es gleich schwer: "Ich sehe nicht, dass wir einen echten Head Coach haben", sagt Kyrie in einem Podcast mit Durant. "KD oder ich könnten das auch machen." Echter Rückhalt ist etwas anderes. © getty 15/39 Zur neuen Saison kann Irving wieder spielen, doch weiterhin sind seine Taten abseits des Feldes interessanter. So beginnt Uncle Drew einen Medienboykott, obwohl dies gemäß der Statuten der NBA nicht erlaubt ist. Es gibt eine Geldstrafe. © getty 16/39 Er begründet dies mit einem Vergleich zum Schach. "Ich rede nicht mit Bauern. Meine Aufmerksamkeit ist mehr wert", schreibt Kyrie in einer Instagram-Story. "Ich habe genug von der Propaganda der anderen (...) Ich bin in erster Linie ein Mensch." © NBC Boston 17/39 Kyrie muss nicht viel reden, seine Taten produzieren Schlagzeilen. Vor einem Preseason-Spiel in Boston verbrennt Irving Salbei und läuft damit durch die Halle. "Ich reinige einfach die Luft und stelle damit sicher, dass wir alle unsere Balance finden." © getty 18/39 Anfang 2021 meldet sich Irving dann plötzlich kurz vor einem Spiel gegen Philadelphia ab. Die Nets nennen persönliche Gründe, doch wenig später taucht ein Video auf, welches ihn tanzend auf der Geburtstagsfeier seiner Schwester zeigt. © getty 19/39 Das ist ein Problem, schließlich ist es NBA-Profis laut Vertrag während der Pandemie untersagt, an Treffen teilzunehmen, bei denen mindestens 15 Personen anwesend sind. Er muss 50.000 Dollar blechen, die Quarantäne kostet ihn auch fast eine Mio. Dollar. © getty 20/39 Zu den Gründen wird sich Irving bedeckt halten: "Ich habe einfach eine Pause benötigt", gibt Irving knapp an. "Es gab einige Dinge in meiner Familie, mehr möchte ich dazu nicht sagen." © getty 21/39 In der Zwischenzeit holten sich die Nets James Harden aus Houston, laut GM Marks keine Reaktion auf die Unberechenbarkeit von Irving. Vielmehr war auch Irving ein großer Befürworter der Verpflichtung von "The Beard". © getty 22/39 Und es wird ruhiger. Schlagzeilen um Kyrie gibt es erst wieder, als es gegen Boston geht. Als Brooklyn in der Serie mit den Celtics auf 3-1 stellt, fliegt im TD Garden eine Wasserflasche in Richtung Irving. Ganz unschuldig ist Irving dennoch nicht ... © getty 23/39 Vor dem Spiel hatte Kyrie Öl ins Feuer gegossen und angegeben, dass er in Boston schon häufiger rassistische Kommentare hören musste. Während der Partie verärgerte er die Celtics-Fans, als er absichtlich auf das Celtics-Logo stampfte. © getty 24/39 Die Nets siegen letztlich locker mit 4-1, doch in der Serie mit den Bucks verletzt sich Irving erneut. Durant ist die meiste Zeit auf sich alleine gestellt, Brooklyn verliert als dezimierter Topfavorit gegen den späteren Champion dramatisch mit 3-4. © getty 25/39 Es herrscht dennoch Optimismus in Brooklyn und Kyrie fällt im Sommer nur damit auf, dass er Nike für seinen Schuh "Kyrie 8" ein schlechtes Zeugnis ausstellt. "Sie sind meiner Meinung nach Müll! Ich habe absolut nichts mit ihnen zu tun!" © getty 26/39 Es braut sich jedoch etwas zusammen. Irving ist weiterhin nicht geimpft und das wird sich nicht ändern. Das Problem: In New York City gibt es ein Impfmandat, sodass Irving in NYC nicht mit dem Team trainieren und erst recht nicht spielen darf. © getty 27/39 So weit kommt es aber nicht. Die Nets suspendieren Irving, das soll solange gelten, bis er sich doch impfen lässt. Kyrie gibt sich uneinsichtig: "Ich habe niemanden verletzt. Ich habe kein Verbrechen begangen." © getty 28/39 Diese Entscheidung polarisiert. Zahlreiche Fans protestieren vor dem Barclays Center gegen die Suspendierung. Besitzer Joe Tsai ist enttäuscht: "Ich denke, dass es fahrlässig ist, ein solches Thema zu instrumentalisieren, wenn es um Leben und Tod geht." © getty 29/39 Knapp zwei Monate später geben die Nets nach, wohl auch aufgrund des Drucks von Harden und Durant. Monatelang kann er nur bei Auswärtsspielen mitwirken - bis Ende März dann doch das Impfmandat in NYC fällt und Irving auch wieder daheim spielen kann. © getty 30/39 Nach der Partie antwortet Irving mit jeder Menge Pathos: "Ich stehe für Freiheit ein, in allen Aspekten meines Lebens. Es gibt niemanden, der mich versklavt, niemanden, der mir sagt, was ich tun soll." © getty 31/39 In den Playoffs wartet wieder Boston und Kyrie genehmigt sich die Freiheit, den Fans mehrfach den Mittelfinger zu zeigen. Irving verteidigt sich und gibt an, das ganze Spiel über beschimpft worden zu sein. Eine Geldstrafe bekommt er trotzdem. © getty 32/39 Dazu werden die Nets gesweept, Irving spielt eine enttäuschende Serie. Interessant sind vor allem seine Worte nach dem Aus: "KD und ich managen die Franchise zusammen mit Joe Tsai und Sean Marks (...) Wir müssen einige Moves machen." © getty 33/39 Gleichzeitig ist Kyries Zukunft offen, der Guard droht, seine Option nicht zu ziehen. Am Ende tut er es doch und bleibt, wohl auch weil er keine passende Alternative präsentieren kann. © getty 34/39 In der Folge gehört der Sommer KD und dessen Wunsch nach einem Trade. Aber auch Irving mischt mit, vor allem in der Personalie Nash: "Kyrie hasst diese Typen. Er denkt, dass Nash furchtbar ist und Marks einfach nur schlecht", sagt eine anonyme Quelle. © getty 35/39 Gut zwei Monate später ist Nash nach einem 2-5-Start entlassen. Die größte Story bleibt dennoch Irving, der Tage zuvor via Social Media einen Link zu einer Doku des Verschwörers Alex Jones teilt, welche antisemitische Inhalte hat. © getty 36/39 Der Aufschrei ist groß. Irving löscht den Post, entschuldigt sich aber nicht öffentlich und fetzt sich mit einem Reporter. Auch Silver fordert eine Entschuldigung. Als diese nicht kommt, ziehen die Nets die Reißleine und suspendieren den Guard erneut. © getty 37/39 Inzwischen hat sich Irving doch entschuldigt, doch wie geht es weiter? 40 Monate ist Kyrie nun Teil der Nets, seither gab es zahlreiche negative Schlagzeilen und wenig sportlichen Erfolg. © getty 38/39 Der Vertrag des 30-Jährigen läuft im Sommer aus. Eine Zusammenarbeit darüber hinaus scheint unwahrscheinlich. Es sollte auch niemanden mehr verwundern, wenn Irving gegen die Bulls sein letztes Spiel im Trikot der Nets absolviert hat. © getty 39/39 Die Bilanz ist dürftig. Eine Zweitrundenteilnahme, dazu nur 124 Einsätze inklusive Playoffs. Kyrie kam zusammen mit KD als Superstar, inzwischen scheint sich niemand mehr die Finger an ihm verbrennen zu wollen …

Brooklyn Nets: Kevin Durant äußert sich zu Irving

Am Freitag vor dem Duell mit den Wizards äußerte sich auch Kevin Durant zu Irvings Suspendierung und nannte es eine "unglückliche Situation", die "einfach für jeden bescheuert ist und hoffentlich können wir das hinter uns lassen".

"Ich verurteile niemanden für seine Gefühle, seine Ansichten oder irgendwas", führte Durant weiter aus. "Mir gefiel das alles nicht, was passiert ist. Ich habe das Gefühl, das war alles unnötig. Wir hätten einfach weiter Basketball spielen und uns als Organisation ruhig verhalten können."

Später betonte der 34-Jährige in einem Tweet: "Ich möchte etwas zu meinen Aussagen verdeutlichen, manche scheinen verwirrt zu sein. Ich billige keine Hassreden oder Antisemitismus. Mir geht es darum, Liebe zu verbreiten. Unser Spiel bringt Menschen zusammen und ich will sichergehen, dass das an erster Stelle steht."

Nach Informationen von Wojnarowski habe Durant trotz des Irving-Fiaskos und des enttäuschenden Saisonstarts der Nets bislang nicht über eine Erneuerung seiner Trade-Forderung aus dem Sommer nachgedacht.