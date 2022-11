NBA News: Brooklyn Nets suspendieren Kyrie Irving nach Antisemitismus-Skandal

Die Brooklyn Nets haben Kyrie Irving suspendiert. Der Point Guard hatte vor einigen Tagen einen Link zu einem Film geteilt, welcher als antisemitisch gilt und sich in der Folge nicht dafür entschuldigt.

Commissioner Adam Silver hatte Irving aufgefordert, sich für das Posten des Links zu entschuldigen, dies blieb jedoch während einer weiteren Medienrunde aus. Die Nets zogen die Konsequenzen und schrieben in einem Statement, dass es derzeit nicht möglich sei, dass Irving mit den Brooklyn Nets in Verbindung gebracht werden könne.

"Wir sind bestürzt darüber, dass Kyrie die Chance hat verstreichen lassen, eindeutig zu sagen, dass er keine antisemitischen Überzeugungen hat oder bestimmte hasserfüllte Inhalt anerkennt.'' Das war nicht das erste Mal, dass er die Gelegenheit hatte, dies klarzustellen und es nicht machte", erklärten die Nets im Statement. Irving wird mindestens fünf Spiele zuschauen müssen und wird in dieser Zeit kein Gehalt erhalten.

"Die Tatsache, dass er sich nicht von seinem Antisemitismus distanziert hat, obwohl er eindeutig die Möglichkeit dazu hatte, ist zutiefst beunruhigend, verstößt gegen die Werte unserer Organisation und stellt ein Verhalten dar, das dem Team schadet. Dementsprechend sind wir der Ansicht, dass er derzeit nicht geeignet ist, mit den Brooklyn Nets in Verbindung gebracht zu werden."

In den vergangenen Tagen soll die Franchise mehrfach mit Irving gesprochen haben, um diesen die Tragweite seiner Taten und Worten zu erklären, doch das Verhalten des 30-Jährigen änderte sich nicht. Am Donnerstagmittag hatte Irving eine weitere Chance, sich gegenüber den Medien zu entschuldigen, zeigte aber erneut keine Reue. "Ich bin nicht derjenige, der die Dokumentation gemacht hat", so die Begründung.

Auch auf die Frage, ob er antisemitisches Gedankengut in sich trage, wich Irving aus: "Ich kann nicht antisemitisch sein, wenn ich weiß, woher ich komme." Zuvor hatte Kyrie bereits 500.000 Dollar an eine Organisation gespendet, die sich gegen Hass in der Gesellschaft einsetzt.

Dies war aber auch Commissioner Adam Silver nicht genug, der ankündigte, sich mit Irving treffen zu wollen. "Kyrie Irving hat eine leichtsinnige Entscheidung getroffen, einen Link zu einem Film zu posten, der zutiefst beleidigendes antisemitisches Material enthält", sagte Silver: "Ich bin enttäuscht, dass er sich nicht uneingeschränkt entschuldigt und den abscheulichen und schädlichen Inhalt des Films, den er veröffentlicht hat, nicht ausdrücklich verurteilt hat."

Kyrie Irving entschuldigt sich nach Suspendierung

Bei dem Film handelt es sich um die 2018 erschienene Doku "Hebrews to Negroes: Wake Up Black America". Der Film, der auf dem gleichnamigen Buch aus dem Jahr 2015 basiert, wurde weithin für seine antisemitischen Äußerungen kritisiert.

Inzwischen hat sich Irving via Instagram aber doch noch entschuldigt. Am späten Donnerstagabend Ortszeit schrieb er folgendes: "Während meiner Recherche zu YHWH habe ich eine Doku gepostet, die einige falsche antisemitische Aussagen enthalten und die jüdische Gemeinde/Religion beleidigen. Ich übernehme für meine Taten die volle Verantwortung. Ich bin dankbar dafür, dass ich eine große Plattform habe und Wissen teilen kann. Ich möchten weiterhin offen darüber diskutieren, um davon zu lernen als Mensch zu wachsen."

"Ich möchte mich bei allen jüdischen Familien entschuldigen, die von dem Post betroffen und verletzt wurden. Zunächst habe ich emotional darauf reagiert, dass ich als Antisemit bezeichnet wurde anstatt mich darauf zu fokussieren, wie sehr meine jüdischen Brüder und Schwestern in dieser Doku verletzt wurden. Ich möchte damit klarstellen, wo ich stehe und dass ich gegen Antisemitismus kämpfe, indem ich mich dafür entschuldige, dass ich den Dokumentarfilm ohne Kontext und eine sachliche Erklärung gepostet habe, in der die spezifischen Überzeugungen in dem Dokumentarfilm dargelegt werden, denen ich zustimme und denen ich nicht zustimme."

"Ich hatte nicht die Absicht, die jüdische Kulturgeschichte in Bezug auf den Holocaust zu missachten oder Hass zu verbreiten. Ich lerne aus diesem unglücklichen Ereignis und hoffe, dass wir alle Verständnis füreinander aufbringen können. Ich bin nicht anders als jeder andere Mensch. Ich bin ein Suchender nach Wahrheit und Wissen, und ich weiß, wer ich bin."

