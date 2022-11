NBA News - Kyrie Irving von den Brooklyn Nets entschuldigt sich ausführlich: "Bin kein Antisemit"

Nets-Star Kyrie Irving hat seine ausführlichste Entschuldigung seit dem Skandal um den Post eines Videos mit antisemitischen Inhalten gegeben. In einem über 20 Minuten langen Interview mit Ian Begley bei SNY erklärte der Point Guard, der zuletzt suspendiert fehlte, dass er sein Handeln bereue und wie schwer die vergangenen Wochen für ihn waren.

"Entschuldigung, nicht nur an die jüdische Gemeinschaft, sondern auch an meine Familienmitglieder und Verwandten", sagte Irving, dem es sehr leid tue, was sein Handeln ausgelöst habe. "Ich bin kein Antisemit, ich war es nie. Ich habe keinen Hass in meinem Herzen für die jüdischen Menschen oder irgendwen, der sich als Jude sieht. Es war schwer, zu Hause mit meiner Familie zu sitzen, die all das auch sehen musste und Fragen hatte."

Irving habe "sehr bewegende" Gespräche geführt, die es ihm ermöglicht hätten, seine Perspektive zu erweitern und zu verstehen, wie sehr seine Posts Leute verletzt hätten. "Ich hatte viel Zeit nachzudenken, es war eine lehrreiche Reise. Viele Schmerzen mussten geheilt werden. Ich stehe für Frieden und nicht für Hassreden oder Vorurteile und will nicht in einer Position sein, in der ich missverstanden werde." Bezüglich der Tatsache, dass er sich so lange gegen ein klares Bekenntnis gegen Antisemitismus sträubte, sagte er: "Für die Welt mag das ein Einfaches Ja oder Nein gewesen sein. Und so hätte es bei mir auch sein sollen."

Nachdem Irving die Chance mehrfach hat verstreichen lassen, sich von den Inhalten zu distanzieren und klar zu entschuldigen, zogen ihn die Nets zunächst für mindestens fünf Spiele aus dem Verkehr. Sowohl die Nets wie auch NBA-Boss Adam Silver verurteilten das Verhalten Irving auf das Schärfste. "Die Tatsache, dass er sich nicht von seinem Antisemitismus distanziert hat, obwohl er eindeutig die Möglichkeit dazu hatte, ist zutiefst beunruhigend, verstößt gegen die Werte unserer Organisation und stellt ein Verhalten dar, das dem Team schadet", teilten die Nets unter anderem mit.

Brooklyn Nets: Rückehr von Kyrie Irving gegen Memphis?

Seitdem sind bereits acht Spiele vergangen. Um wieder zum Team stoßen zu dürfen, wurde Irving eine Liste von Bedingungen aufgetragen, die dieser vorher erfüllen muss. Während zuletzt sogar eine Entlassung des siebenfachen All-Stars thematisiert wurde, sieht es nun danach aus, als würde er zeitnah wieder mitwirken können. Für das Spiel gegen die Grizzlies am Sonntag wird er als fraglich gelistet, laut ESPNs Adrian Wojnarowski hat Irving den erforderlichen Prozess für eine Rückkehr nahezu abgeschlossen.

Ohne Irving stehen die Nets bei einer Bilanz von 5-3, zuletzt siegten sie in einem Krimi gegen die Portland Trail Blazers. In den Standing der Eastern Conference belegen sie nur Rang 10 (7-9). "Schaut euch die Starting Five an. Edmond Sumner, Royce O'Neale, Joe Harris, Nic Claxton und ich. Das soll nicht respektlos klingen, aber was erwartet ihr von dieser Gruppe?", erklärte Kevin Durant jüngst schonungslos.

Kyrie Irving: Seine Statistiken für die Brooklyn Nets