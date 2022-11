NBA News: Cameron Johnson von den Phoenix Suns droht lange Verletzungspause

Die Phoenix Suns müssen offenbar für eine längere Zeit auf Forward Cameron Johnson verzichten. Dieser zog sich in der Partie am Freitag gegen die Portland Trail Blazers eine Verletzung am rechten Meniskus zu.

Der Zwischenfall ereignete sich, als sich Johnson zum Verteidigen herumdrehen wollte und sich dabei unglücklich das Knie verdrehte. Johnson humpelte unter eigener Kraft in die Kabine, verließ die Arena später allerdings auf Krücken. Einen Tag später war der Youngster beim 102:82-Sieg - erneut gegen die Blazers - in der Halle, wieder auf Krücken. Laut Shams Charania von The Athletic deuten Tests auf einen Riss des Meniskus hin, weitere Untersuchungen sollen mehr Klarheit bringen.

"Das ist ein schwerer Schlag für uns, aber das gehört im Laufe einer Saison dazu. Wir müssen Anpassungen vornehmen", sagte Head Coach Monty Williams. Vor Saisonbeginn war der Sixth-Man-of-the-Year-Finalist des Vorjahres für den abwanderungswilligen Jae Crowder in die Starting Five gerückt, der Schachzug zahlte sich aus. Gegen Portland startete für Phoenix nun Torrey Craig, der in 22 Minuten nur auf 5 Punkte kam. Zudem erhielten Dario Saric und Jock Landale von der Bank mehr Spielzeit, was zu größeren Lineups führte.

Für die Suns geht es nun mit einem Vier-Spiele-Road-Trip weiter, den sie sicher ohne Johnson bestreiten müssen. Dieser hatte in der zurückliegenden Woche mit durchschnittlich 21,3 Punkten starke Leistungen gezeigt, darunter 29 Punkte am Dienstag gegen die Timberwolves. Über die Saison kommt er bisher auf 13 Punkte und 3,4 Rebounds bei 43,1 Prozent aus der Distanz (6,4 Versuche). Da sich die Parteien bis Ende Oktober nicht auf eine Verlängerung seines Rookievertrags einigen konnten, wird der 26-Jährige nach der Spielzeit Restricted Free Agent.