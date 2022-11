NBA, Lakers News: Öffnet LeBron James die Tür für Kyrie Irving-Trade?

Die Los Angeles Lakers stehen weiter am Ende der Western Conference mit einer 2-10-Bilanz. Es gilt als offenes Geheimnis, dass LeBron James gerne Verstärkung hätte - womöglich könnte es auch eine Wiedervereinigung mit einem alten Bekannten geben.

Die Lakers galten bereits in der Offseason als ein möglicher Interessent für Kyrie Irving. Nachdem kein Trade zustande kam, könnte James' früherer Teamkollege aus Cleveland theoretisch im kommenden Sommer als Free Agent nach Los Angeles wechseln. Ob die Kontroverse der letzten Wochen am Interesse etwas ändert, ist bisher nicht bekannt.

Irving hatte einen antisemitischen Film geteilt und danach zunächst mehrere Möglichkeiten ausgelassen, sich von dem Inhalt klar zu distanzieren, weshalb er in der Folge von den Brooklyn Nets suspendiert wurde. Nachdem er sich nun mit Nets-Besitzer Joe Tsai zu einem "positiven Meeting" getroffen habe, ist jedoch damit zu rechnen, dass die Sperre bald wieder aufgehoben wird.

James hatte zuvor Kritik an Irving geübt, am Donnerstag jedoch bei Twitter gesagt, dass die Sperre aufgehoben werden solle. "Kyrie hat sich entschuldigt und sollte spielen dürfen", schrieb James. In Liga-Kreisen werde nun darüber spekuliert, was James dazu verleitet habe, wie Zach Lowe (ESPN) in seinem Podcast verriet.

"Vielleicht hat er es nur gesagt, weil er daran glaubt, und das war es. Aber ich kann sagen, dass es in der Liga und sogar bei den Lakers einige Leute gibt, die daraus lesen, dass LeBron die Tür öffnet", sagte Lowe. Der Insider hatte Irvings Trade-Wert vor einigen Tagen selbst als "radioaktiv" bezeichnet, womöglich wolle James aber genau dies ausnutzen.

"Es könnte mindestens die Tür öffnen für 'Hey, wenn ihr euch damit wohl fühlt und all den Folgen, die es haben wird, und wenn die Nets jetzt einfach nur aus dem Kyrie-Geschäft aussteigen wollen, sodass wir ihn für viel weniger haben können, vielleicht nur einen Pick ...'", spekulierte Lowe.

Lakers: Dennis Schröder nähert sich Comeback

Auch bei den eigenen Spielern gab es am Freitag Neuigkeiten. Wie Brad Turner (L.A. Times) berichtet, wurden Dennis Schröder und Center Thomas Bryant in dieser Woche evaluiert und machen jeweils gute Fortschritte. Beide sollen am kommenden Donnerstag neu evaluiert werden und könnten dann kurz vor ihrem jeweiligen Comeback stehen.

Auf der Suche nach Kader-Upgrades schauen sich die Lakers derweil auch einige Free Agents an. Shams Charania zufolge spielten vor kurzem die derzeit vertragslosen Joe Wieskamp und Tony Snell in Los Angeles vor.