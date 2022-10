NBA, Los Angeles Lakers: Lob für Russell Westbrook für Spiel von der Bank - doch der Frust bleibt

Erstmals seit knapp 14 Jahren stand Russell Westbrook in einem NBA-Spiel nicht in der Starting Five seines Teams. Der Lakers-Guard machte von der Bank sein bestes Spiel der Saison, zeigte aber auch Luft nach oben. Dennoch gab es nach der Partie Lob - obwohl der Frust bei den Lakers weiterhin tief sitzt.

"Ich ziehe meinen Hut vor ihm", zeigte sich Lakers-Coach Darvin Ham mit dem Auftritt von Westbrook bei der 102:111-Niederlage gegen die Timberwolves zufrieden. "Er ist reingekommen und hat gezeigt, welchen Einfluss er in der Rolle als Reservist haben kann, indem er unsere Bank verstärkt. Er hat nicht nur das Spiel auf dem gleichen Level gehalten, sondern einen Zahn zugelegt."

Westbrook kam nach etwa viereinhalb Minuten erstmals ins Spiel und zeigte vor allem in der ersten Halbzeit eine ordentliche Leistung. Selbst ein Dreier fiel, dazu war er mit mehreren aggressiven Drives erfolgreich. Am Ende standen 18 Punkte in 33 Minuten zu Buche, dazu 8 Rebounds und 3 Assists, aber auch 5 Turnover. Und der Dreier blieb der einzige erfolgreiche Distanzwurf, generell ließ seine Effizienz erneut zu wünschen übrig (6/17 FG, 1/4 Dreier).

Dennoch fand es Ham "großartig", wie Westbrook seine Bank-Rolle ausfüllte. Vor allem die gemeinsamen Minuten mit LeBron James auf der Fünf haben dem Lakers-Coach besonders gut gefallen, das werde er sich für die Zukunft "genauer anschauen".

Angesprochen auf die Leistung Westbrooks sagte auch Teamkollege LeBron James: "Er war großartig." Allerdings zeigte er sich etwas schmallippig, viel mehr sagte LeBron zum Auftritt des 33-Jährigen nicht. Zu den vielen verschiedenen Lineups, die Coach Ham aufbot, sagte er: "Wir versuchen etwas zu finden, was funktioniert. Egal, wer auf dem Court steht."

Westbrook selbst meinte, er habe keinerlei Anpassungsschwierigkeiten mit der neuen Rolle gehabt: "Das Spiel verändert sich nicht, es ist immer noch Basketball. Man kämpft und bringt Energie an beiden Ende des Courts."

© getty Russell Westbrook zeigte von der Bank gegen die Wolves sein bisher bestes Saisonspiel - perfekt war es aber noch lange nicht.

Los Angeles Lakers: Frust nach fünfter Pleite in Folge

Vor allem beim Thema Energie kann sich Westbrook nichts vorwerfen lassen. Auch betonte er, dass er kein Problem mit seiner Bankrolle habe. "Ich bin gewillt, das zu tun, was von mir verlangt wird. Ich habe schon mehrfach gesagt, dass ich bereit bin, Opfer zu bringen."

Von Erfolg gekrönt war die Umstellung, die wohl von Dauer sein wird, am Ende allerdings nicht. Die Lakers gingen auch im fünften Saisonspiel als Verlierer vom Parkett. Natürlich sei es schwieriger, Opfer zu bringen, wenn man am Ende doch verliert, so Westbrook. "In der vergangenen Saison habe ich Dinge geopfert. Jetzt noch mehr. Und wir verlieren immer noch. Das ist schwierig."

Als Hauptgrund für die Niederlage machte Coach Ham die 22 Lakers-Turnover aus, die zu 25 direkten Punkten der Wolves führten. Die Hausherren schenkten den Ball dagegen nur zehnmal her. Auch das Shooting der Lakers war erneut ein Problem (9/29 Dreier, 31 Prozent). Aufgrund der Pleite sei es "nur menschlich", dass in der Kabine Frust herrsche, sagte LeBron. Aber: "Wir hatten eine tolle Energie im Training und auch im Spiel." Nun gelte es, darauf aufzubauen.

"Niemand wird Mitleid mit uns haben", erkannte Westbrook, der die hämischen Sprechchöre der Wolves-Fans "0 and five! 0 and five!" ebenfalls gehört haben dürfte. Die Lakers und Kings haben als einzige Teams der Liga noch keinen einzigen Saisonsieg eingefahren. L.A. hofft, möglichst bald den Bock umstoßen zu können, nun warten aber erst einmal schwierige Aufgaben gegen Denver und gegen New Orleans.

Ob dann Anthony Davis wieder auf dem Court mithelfen kann, ist derzeit noch unklar. Gegen die Wolves fehlte der Big Man, der bislang 24 Punkte und 9,5 Rebounds pro Partie aufgelegt hat, aufgrund von Rückenproblemen. "Wenn er zurückkommt, dann werden wir bereit sein", kündigte Westbrook an. "Und das ist hoffentlich früher als später."

