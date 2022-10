NBA News - Lakers-Star Russell Westbrook verteidigt sich gegen Kritik: "Bin ein waschechter Teamplayer"

Russell Westbrook hat Kritik an seiner Person zurückgewiesen, dass er schon jetzt nicht gut mit seinen Teamkollegen harmoniere. Zuletzt kursierten Videos aus einem Preseason-Spiel, wie der Lakers-Star scheinbar ein Team-Huddle ignorierte.

Während der 113:118-Niederlage der Lakers gegen Minnesota hatte Patrick Beverley versucht, seine Teamkollegen zu einer Besprechung zusammenzurufen. Westbrook blieb allerdings etwas abseits stehen und schien sich nicht sonderlich für Beverley und seine Kollegen zu interessieren. Zuvor beobachteten Fans zudem, wie Westbrook sich ohne seine Teamkollegen für den Tip-Off bereitmachte.

"Das ist echt komisch. So mache ich das vor dem Spiel schon seit Jahren, seit ich in dieser Liga bin", reagierte Westbrook nun mit Verwunderung auf die Kritik. "Da schneidet jemand das Video zusammen und das Internet schnappt es sich und macht damit, was es will. Aber dieses Ritual mache ich schon, seit ich in der Liga bin."

Auch für die andere Szene hatte der 33-Jährige eine Erklärung: "Ich habe eigentlich mit den Coaches gesprochen, bei dem Video ist die Hälfte abgeschnitten. Ich habe über eine verpasste Coverage gesprochen, [die Kritik} kümmert mich also nicht. Ehrlich gesagt gehe ich einfach da raus und versuche, meinen Job zu erledigen. Ich weiß, dass ich ein waschechter Teamplayer bin. Ich habe noch nie ein Problem mit meinen Mitspielern gehabt."

Auch Beverley, der vor seinem Trade zu den Lakers eine lange und intensive Rivalität mit Westbrook pflegte, nahm seinen Mitspieler in Schutz. Die Beziehung zwischen den beiden Guards sei gut. "Alles ist großartig. Wir sitzen im Flugzeug nebeneinander, bei Auswärtsspielen verbringen wir viel Zeit miteinander", so Beverley. Angesprochen auf die Videos gab er an, die Szene nicht mitbekommen zu haben: "Ich weiß nicht, was passiert ist, also kann ich dazu auch nichts sagen."