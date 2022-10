NBA News - Draymond Green kehrt nach Prügelei zu den Warriors zurück: "Lassen die Vergangenheit hinter uns"

Am Donnerstag ist Draymond Green nach einer einwöchigen Auszeit in Folge seines Ausrasters gegenüber Teamkollege Jordan Poole zu den Golden State Warriors zurückgekehrt. Green kündigte an, nun nach vorne schauen zu wollen. Zum Auftakt der regulären Saison kommende Woche wird er verfügbar sein.

"Wir haben Gespräche darüber geführt, was wir tun müssen, um gemeinsam weiterzumachen. Und das werden wir umsetzen", sagte Green. "Wir werden die Vergangenheit hinter uns lassen." Der 32-Jährige gab an, nach seiner Auszeit mental gefestigter zu sein.

Vergangene Woche kam es im Warriors-Training zu einem Zwischenfall, als Green Teamkollege Jordan Poole nach einer Schubserei schlug. Zwar verzichteten die Warriors auf eine offizielle Suspendierung des vierfachen Champions und gaben nur eine Geldstrafe aus, der hatte sich dafür selbst eine kurze Auszeit verschrieben.

Vor seiner Rückkehr am Donnerstag, die offenbar von den Spielern und Poole abgesegnet wurde, blieb er mehrere Tage dem Team fern, damit die aufgebrochenen Wunden heilen und er an sich arbeiten könne. Zuvor hatte er sich für die Aktion entschuldigt und eigene mentale Probleme als einen der Gründe für den Ausraster angegeben.

Das Training am Donnerstag wurde von Green und auch Head Coach Steve Kerr als "business as usual" beschrieben. "Es geht darum, sicherzugehen, dass unsere Kameradschaft noch stimmt", erklärte Green. "Man erkennt es, wenn man gegen Teams mit guter Chemie spielt ... wenn nicht, dann sind sie einfach zu knacken. Wenn du aber eine gute Kameradschaft hast, dann kannst du alles überstehen."

"Er will wirklich nach L.A.": So lacht das Netz über die Draymond-Prügelei © imago images 1/17 Das Video von der Prügelei zwischen Draymond Green und Warriors-Teamkollege Jordan Poole hat sich im Netz ausgebreitet wie ein Lauffeuer - und zahlreiche NBA-Stars geben ihre Meinung ab. Von Spott bis Entsetzen ist alles dabei. SPOX zeigt die Reaktionen. © Twitter 2/17 JA MORANT (Memphis Grizzlies) © Twitter 3/17 EVAN FOURNIER (New York Knicks): "Es gibt keinen Weg zurück zu einer normalen Beziehung als Teamkollegen nach so einem Schlag." © Twitter 4/17 RUDY GOBERT (Minnesota Timberwolves): "Unsicherheit ist immer laut." © Twitter 5/17 TRAE YOUNG (Atlanta Hawks): "Draymond versucht alles, um nach L.A. zu kommen. Damn!" © Twitter 6/17 © Twitter 7/17 KENDRICK PERKINS (ESPN-Experte und ehemaliger NBA-Center): "Abgesehen davon, dass das ein Verlierer-Move ist - Draymond muss wissen, was er Jordan Poole, den Warriors als Team und seinem eigenen Vermächtnis angetan hat." © Twitter 8/17 FESTUS EZELI (ehemaliger Warriors-Spieler): "Prügeleien passieren. Prügeleien im Training passieren. Prügeleien in Spielen passieren. Niemand gewinnt eine Championship ohne Kampf. Sowas ist schon immer passiert. Hört auf mit dem Überreagieren." © Twitter 9/17 ISAIAH THOMAS (ehemaliger NBA-Spieler): "Wenn das jemand ist, mit dem du dich gut verstehst, antwortest du niemals mit einem Schlag ins Gesicht. Vor allem nicht nach einem Schubser. Aber ich war nicht im Training und habe nicht gehört, was gesagt wurde." © Twitter 10/17 "Wenn er Steph [Curry] angefasst hätte, dann würde er spätestens 36 Stunden später in Barcelona unter dem Namen Drámon Verde spielen." © Twitter 11/17 EVAN TURNER (ehemaliger NBA-Spieler): "Lance Stephenson, das hätte ich mit dir auch mal machen sollen." © Twitter 12/17 BOBBY PORTIS (Bucks-Spieler, der 2017 in eine Prügelei mit einem Teamkollegen verwickelt war): "Ich habe acht Spiele Sperre bekommen, weil ich mich selbst verteidigt habe. Das ist was komplett Anderes. Hört auf, meinen Namen da mit reinzuziehen." © Twitter 13/17 EVAN FOURNIER (New York Knicks): "Jemand hat einen Sack voll Geld dafür bekommen, dass das Video veröffentlicht wurde." © Twitter 14/17 MARREESE SPEIGHTS (ehemaliger Warriors-Spieler): "Lasst das Thema intern. Wer auch immer [das Video] an die Medien gegeben hat, ist ein Clown. Der sollte so schnell wie möglich gefeuert werden." © Twitter 15/17 DE'AARON FOX (Sacramento Kings): "Es wird definitiv jemand dafür gefeuert, dass das Video an die Öffentlichkeit gekommen ist." © Twitter 16/17 RICHARD JEFFERSON (ehemaliger NBA-Spieler): "Ich würde meinen kompletten Video-Staff feuern." © Twitter 17/17 JOHN HOLLINGER (ehemaliger NBA-Executive): "Das Geräusch, das Ihr gerade gehört habt? Jedes Team, das Kameras am Trainingsplatz hat, hat gerade eine Nachricht rausgeschickt für ein dringliches Mitarbeiter-Meeting."

Draymond Green: "Poole ist ein Profi und ich bin ein Profi"

Über seine Beziehung mit Poole sagte der Big Man: "Jordan ist ein Profi und ich bin ein Profi. Wir haben einen Job zu erledigen und das werden wir auch tun. Was unsere persönliche Beziehung angeht, bin ich mir nicht sicher. Das ist nicht meine Entscheidung."

Eine offizielle Stellungnahme von Poole zu dem Vorfall steht weiterhin aus, nach Infos von Marc J. Spears (ESPN) habe der 23-Jährige eine Suspendierung Greens aber nicht als nötig erachtet. Laut Coach Kerr habe es bereits Treffen zwischen Poole und Green gegeben, organisiert von unter anderem Stephen Curry. "Sie hatten ein tolles Gespräch. Das wird uns helfen, gemeinsam weiterzumachen", sagte Kerr.

Green wird sowohl beim letzten Preseason-Spiel der Warriors gegen Denver, als auch beim Auftakt der regulären Saison dabei sein. Kommende Woche in der Nacht auf Mittwoch starten die Warriors gegen die Los Angeles Lakers in die neue Spielzeit, als amtierender Champion wird Golden State dann auch das neue Banner und die Championship-Ringe bekommen.