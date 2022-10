NBA: So kann man alle Spiele von Victor Wembanyama in Frankreich kostenlos im Livestream sehen

Der Hype um Victor Wembanyama ist enorm, der Franzose gilt als größtes Talent seit vielen Jahren. In dieser Saison spielt der 18-Jährige noch ein Jahr in Frankreich. Die Spiele von Wenbanyamas Team, Metropolitans 92, kann man in Deutschland kostenlos sehen.

Victor Wembanyama wurde zuletzt dem großen Hype um seine Person gerecht (hier geht es zu einem Profil von Wembanyama), als er mit den Metropolitans 92 zwei Testspiele in Las Vegas gegen G-League Ignite um den möglichen Nr.2-Pick Scoot Henderson absolvierte.

Schon jetzt wird darüber spekuliert, dass zahlreiche Teams Teile der Saison abschenken werden, um eine Chance auf den ersten Pick im kommenden Draft zu haben. Entsprechend richtet sich der Blick zahlreicher NBA-Executives in Richtung Frankreich. Wembanyama wird nur dort zu sehen sein, sein Team hat sich für keinen europäischen Wettbewerb qualifiziert.

Das heißt aber nicht, dass man von Wembanyama in Deutschland nichts zu sehen bekommt. Über die Medienplattform der französischen Liga LNB können Fans in Deutschland alle Spiele streamen - und das sogar kostenlos (Hier geht es zur Website).

© imago images Victor Wembanyama gilt aktuell als Top-Kandidat für den Nr.1-Pick 2023.

Victor Wembanyama: Die Spiele im kostenlosen Livestream

Man muss sich lediglich einen Account anlegen, dann können alle Spiele dieser Liga live und on demand konsumiert werden. Wer also die Metropolitans 92 mit Victor Wembanyama sehen will, kann dies gratis tun.

Hier sind die kommenden Spieltermine von Wembanyama und den Metropolitans 92: