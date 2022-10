NBA - Victor Wembanyama: Ein Alien unter Einhörnern, 500-Millionen-Mann - das beste Talent seit LeBron James!

LeBron James sieht in ihm schon jetzt einen "Alien", Stephen Curry einen "Cheat Code". Und das beschreibt den unglaublichen Hype um Top-Talent Victor Wembanyama höchstens im Ansatz. Der 18-Jährige wird schon 2022/23 einen enormen Einfluss auf die NBA haben - obwohl er keine Minute in der besten Basketballliga der Welt spielen wird.

Unaufgeregte Nachrichten: Französisches Mittelklasse-Team verliert bei Gastspiel in den USA gegen G-League Ignite (115:122) und revanchiert sich wenige Tage später mit einem 112:106-Sieg. Einer der potenziellen Top-Picks im Draft 2023, Scoot Henderson, muss das zweite Spiel angeschlagen vorzeitig verlassen. Und ach ja, Beobachter sichteten einen "Alien" auf dem Court.

Dessen Name: Victor Wembanyama. Beruf: angehender Basketball-Star. Die Mission: die gesamte NBA-Welt in Ekstase versetzen. Das hat der erst 18 Jahre alte Big Man vom Planeten Metropolitans 92 zweifelsohne geschafft. Das Adjektiv "unaufgeregt" ist seither in der Association eigentlich fehl am Platz. Stattdessen grassiert seit vergangener Woche ein unfassbarer Hype, den noch nicht einmal Draymond Greens Prügelei im Training gänzlich verdrängen konnte.

Schon vor den beiden Partien des G-League-Teams der NBA gegen die Metropolitans, ein Basketball-Klub aus dem Pariser Vorort Levallois-Perret, war die Vorfreude unter den NBA-Scouts und Draft-Experten riesig. Erstmals präsentierten sich die beiden sehr wahrscheinlichen Top-Picks im Draft 2023, Wembanyama und Henderson, vor den Augen der großen US-Öffentlichkeit. Sie schafften es tatsächlich, den Hype nochmal zu übertreffen, vor allem der Franzose.

In zwei Spielen legte Wembanyama, der schon seit Jahren als bester Nachwuchsbasketballer der Welt gehandelt wird, zusammengerechnet 73 Punkte auf, traf 9 seiner 18 Versuche von Downtown, blockte genauso viele gegnerische Würfe, schnappte sich 15 Rebounds und leistete sich gerade einmal drei Turnover. Doch die schnöden Statistiken waren es noch nicht einmal, die den General Managern der Spurs, Jazz oder Pacers (und vielen anderen) Tränen der Vorfreude in die Augen trieb. Es war das "wie".

Victor Wembanyama: Das macht den Big Man so stark

Ein Talent wie Wembanyama hat man auf einem Basketball-Court noch nie gesehen, da sind sich die Scouts einig. Er verbindet so gut wie alle Skills, die man sich erträumen kann, in einen 2,24 Meter langen Körper. Ballhandling und Passing eines Guards? Check. Stepback-Dreier, Fadeaway-Jumper und Curry-Range? Check. Post-Moves a la Dream-Shake? Check. Einschüchternde Defense in der Zone und am Perimeter? Check und Check.

Wembanyama dominierte in den zwei Partien gegen die G-League-Konkurrenz - das ist kein Zuckerschlecken wohlgemerkt - in quasi allen Aspekten des Spiels. Seine Spannweite von 2,43 Meter ließ die Gegner verzweifeln, seine Größe machte seinen Wurf quasi unblockbar. Dazu der Basketball-IQ, das Gefühl für das Spiel, die Fähigkeit, für sich und die Kollegen aus allen Lagen zu kreieren, und die für seine Körpergröße schier unfassbar geschmeidigen Bewegungen, die auch Würfe aus dem Lauf für ihn einfach machen.

Für dieses Komplettpaket einen Vergleich zu finden, ist schwierig. Man könnte es mit einer Mischung aus einem größeren Kevin Durant und einem mobileren (und größeren) Rudy Gobert versuchen. Es fehlt vielleicht noch ein Sky Hook, in der Defense weiß er noch nicht immer, wo er zu stehen hat, die etwas schwächere linke Hand benötigt Feinschliff, genau wie sein Körper - das ist aber nichts Ungewöhnliches für einen 18-Jährigen und bereits Meckern auf sehr hohem Niveau.

© getty Der Hype um Victor Wembanyama ist nicht erst seit den Testspielen in den USA immens.

Victor Wembanyama: Geheimtraining mit Dirks Mentor

Der Sohn einer Basketballerin und eines Weitspringers gilt für sein Alter bereits als sehr reif, als charakterlich einwandfrei, ausgestattet mit einem guten Motor und einer Siegermentalität. Niemand zweifelt daran, dass er in der nächsten Saison in Frankreich - Wembanyama spielt mit den Metropolitans nur in der heimischen Liga, das Team ist für keinen internationalen Wettbewerb qualifiziert - weiter an seinen Skills arbeiten wird.

Bei seinem Wurf haben einige Scouts in den vergangenen Monaten bereits große Fortschritte festgestellt, dabei half offenbar auch Holger Geschwindner, der ehemalige Mentor von Dirk Nowitzki. Laut SLAM Magazine war Wembanyama im Sommer 2021 für zehn Tage in Würzburg zu Gast, um sich Tipps zu holen. Geschwindners Fazit? "Er braucht keinen verdammten Coach." Was er brauche, sei einfach nur Zeit für seine weitere Entwicklung.

Und im Idealfall keine weiteren Verletzungssorgen. Vergangene Saison verpasste er mehrere Spiele, in seiner Krankenakte finden sich bereits eine Stressfraktur im Wadenbein, eine Schulterprellung und Probleme am Lendenmuskel. Scheinbar ist die Gesundheit das einzige, was den Big Man von einer sehr erfolgreichen NBA-Zukunft als Nr.1-Pick abhalten könnte.