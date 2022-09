NBA News: Ben Simmons spricht erstmals über Zeit bei den Philadelphia 76ers

Ben Simmons hat sein erstes Interview seit den Playoffs 2020 gegeben. Der Nets-Guard sprach dabei über das turbulente letzte Jahr in Philadelphia und wie es aus seiner Sicht abgelaufen ist.

"Es waren dunkle Zeiten für mich", sagte Simmons im Podcast von J.J. Redick, The Old Man and the Three, in seinem ersten Interview seit über zwei Jahren, "Ich wollte zurückkommen und mir wurden all diese Dinge an den Kopf geworfen, was nicht sehr hilfreich war. Dabei war es das, was ich gebraucht habe: Hilfe."

Simmons richtete diese Worte an seine Coaches, aber auch an diverse Mitspieler, wobei er gleichzeitig betonte, dass er von einigen Kollegen in dieser Zeit Unterstützung erhielt. Nach den Playoffs 2020, als Simmons seiner Meinung nach zum Sündenbock abgestempelt wurde, machte der Australier kein Spiel mehr für die Sixers und kam nach einem Streik in der Vorbereitung für nur zwei Trainingseinheiten zurück, bei einer davon wurde er von Coach Doc Rivers aus der Halle geworfen.

"Ich wollte das Richtige machen", sagte Simmons über seinen damals überraschenden Auftritt. "Ich sprach mit Doc [Rivers, Coach der Sixers; Anm. d. Red.] vor dem Training und sagte ihm, dass ich vor allem mental nicht bereit bin." Nach Aussage von Simmons bestand Rivers darauf, dass Simmons mitmachen würde, später warf er den Spieler raus, da Simmons nicht nach den Vorstellungen des Coaches trainierte.

"Ich dachte mir, dass man so etwas nicht macht. Das war pure Absicht und so hat es sich auch angefühlt. Es fühlte sich so an, als ob er mich bloßstellen wollte. Ich wurde bestraft, weil ich keine Gewichte gestemmt habe. Dabei war ich einer der stärksten Spieler im Team. Ich wurde ständig für kleine Dinge bestraft. Ich habe sicher in dieser Zeit Fehler gemacht, aber das Gleiche gilt für das Team und die Leute, die in der Franchise etwas zu sagen haben."

Nets im Kadercheck: KD bleibt - genau wie die Fragezeichen © getty 1/34 Das Chaos um Kevin Durant ist vorbei - vorerst zumindest. KD und die Nets werden ihre "Partnerschaft fortführen" und gemeinsam um einen Titel kämpfen. Kann das mit diesem Kader gelingen? SPOX macht den Check. © getty 2/34 GUARDS - KYRIE IRVING | Alter: 30 | Stats 21/22: 27,4 Punkte, 5,8 Assists, 4,4 Rebounds bei 46,9 Prozent FG und 41,8 Prozent Dreier (29 Spiele) | Gehalt 22/23: 36,9 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 3/34 Es wird ein wichtiges Jahr für Kyrie. Der Vertrag läuft aus, er muss sich beweisen. Seine Fähigkeiten sind unbestritten, nur zeigt der Guard sie zu selten. Weniger Schlagzeilen neben dem Feld würden auch helfen. © getty 4/34 BEN SIMMONS | Alter: 26 | Stats 21/22: keine Einsätze | Gehalt 22/23: 35,4 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 5/34 Mentale Probleme, ein malader Rücken - Simmons stand nach dem Trade nicht zur Verfügung, für 2022/23 planen die Nets aber mit ihm. Der Australier ist der beste Nets-Verteidiger und damit ein integraler Bestandteil des Teams. Wenn er denn spielt. © getty 6/34 PATTY MILLS | Alter: 34 | Stats 21/22: 11,4 Punkte, 1,9 Rebounds, 2,3 Assists bei 40,8 Prozent FG und 40,0 Prozent Dreier (81 Spiele) | Gehalt 22/23: 6,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 7/34 Begann vergangene Saison stark und ging dann mit dem Team unter. Der Australier bleibt ein überragender Schütze, der aber defensiv versteckt werden muss. Als Backup dennoch eine gute Lösung. © getty 8/34 SETH CURRY | Alter: 32 | Stats 21/22: 15,0 Punkte, 3,1 Rebounds, 3,6 Assists bei 48,7 Prozent FG und 42,2 Prozent Dreier (64 Spiele für Sixers und Nets) | Gehalt 22/23: 8,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 9/34 Auch Curry könnte bei einer Simmons-Rückkehr die Bank drohen, die Chemie mit dem Ex-Top-Pick war in Philadelphia aber stark. Als Komplementärspieler und Schütze eine starke Option, vor allem in der Regular Season. © getty 10/34 CAM THOMAS | Alter: 20 | Stats 21/22: 8,5 Punkte, 2,4 Rebounds, 1,2 Assists bei 43,3 Prozent FG und 27,0 Prozent Dreier (67 Spiele) | Gehalt 22/23: 2,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 11/34 Bei so vielen Guards könnte es Thomas schwer haben, die Rotation zu knacken. Der Youngster ist ein exzellenter Scorer, der aber noch konstanter werden muss. Defensiv trägt er eine Zielscheibe auf dem Rücken. © getty 12/34 EDMOND SUMNER | Alter: 26 | Stats 21/22: keine Einsätze | Gehalt 22/23: 2,0 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023, nicht garantiert) © getty 13/34 Sumner hat seine Stärken in der Defense, der Wurf ist dagegen das große Problem. Verpasste die komplette vergangene Saison mit einem Achillessehnenriss und wird um seinen Kaderplatz kämpfen müssen. © getty 14/34 FORWARDS - KEVIN DURANT | Alter: 33 | Stats 21/22: 29,9 Punkte, 7,4 Rebounds, 6,4 Assists bei 51,8 Prozent FG und 38,3 Prozent Dreier (55 Spiele) | Gehalt 22/23: 44,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2026) © getty 15/34 Auch mit knapp 34 Jahren ist KD einer der besten Spieler der NBA. Das Problem war für ihn, die ganze Saison fit zu bleiben. Seit seinem Abgang aus OKC machte Durant nur einmal mindestens 70 Spiele. Ein Ausfall ist für die Nets aber kaum zu kompensieren. © getty 16/34 JOE HARRIS | Alter: 30 | Stats 21/22: 11,3 Punkte, 4,0 Rebounds, 1,0 Assists bei 45,2 Prozent FG und 46,6 Prozent Dreier (14 Spiele) | Gehalt 22/23: 18,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 17/34 Eine Knöchelverletzung kostete Harris fast die komplette Saison. Seine Größe und Wurfstärke fehlten den Nets enorm und werden auch 22/23 wieder wichtig sein. Wie sieht er nach einem knappen Jahr Zwangspause aus? © getty 18/34 ROYCE O'NEALE | Alter: 29 | Stats 21/22: 7,4 Punkte, 4,8 Rebounds, 2,5 Assists bei 45,7 Prozent FG und 38,9 Prozent Dreier (77 Spiele für die Jazz) | Gehalt 22/23: 9,2 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 19/34 Im Zuge der Durant-Trade-Forderung ging der Trade für O'Neale fast ein wenig unter. Einen Erstrundenpick war Brooklyn die Dienste des 3-and-D-Spezialisten wert. In Utah war seine Saison jedoch eher enttäuschend. © getty 20/34 T.J. WARREN | Alter: 28 | Stats 21/22: keine Einsätze | Gehalt 22/23: 1,8 Mio. Dollar (Vertrag bis 2023) © getty 21/34 Stand letztmals Ende Dezember 2020 auf dem Court, es folgten zwei Fußbrüche. In Brooklyn kann sich Warren neu beweisen, in der Bubble ging sein Stern als Small-Ball-Vierer auf. © getty 22/34 KESSLER EDWARDS | Alter: 22 | Stats 21/22: 5,9 Punkte, 3,6 Rebounds, 0,6 Assists bei 41,2 Prozent FG und 35,3 Prozent Dreier (48 Spiele) | Gehalt 22/23: 1,6 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 23/34 Der Zweitrundenpick von 2021 zeigte starke Ansätze als 3-and-D-Wing, doch sein Wurf wackelte noch etwas. Als Verteidiger ist er aber schon jetzt mehr als brauchbar, kann auch auf der Vier eingesetzt werden. © getty 24/34 YUTA WATANABE | Alter: 27 | Stats 21/22: 4,3 Punkte, 2,4 Rebounds, 0,6 Assists bei 40,6 Prozent FG und 34,2 Prozent Dreier (38 Spiele für Raptors) | Gehalt 22/23: 1,8 Mio (Vertrag bis 2023, nicht garantiert) © getty 25/34 Der Japaner kommt vor allem über seinen Einsatz, seine Athletik wird gerne unterschätzt. Der Wurf kommt und geht, als Finisher am Ring fehlt ein bisschen Muskelmasse. Am Ende der Rotation aber eine solide Alternative. © getty 26/34 BIGS - NIC CLAXTON | Alter: 23 | Stats 21/22: 8,7 Punkte, 5,6 Rebounds, 1,1 Blocks bei 67,4 Prozent FG (47 Spiele) | Gehalt 22/23: 8,5 Mio. Dollar (Vertrag bis 2024) © getty 27/34 Ein junger, vielversprechender Center, der defensiv auch nach Switches besteht und vorne vor allem von Alley-Oop-Anspielen profitiert. Im Sommer bekam er einen neuen Zweijahresvertrag, nun muss er weiter an seinem Spiel feilen. © getty 28/34 DAY'RON SHARPE | Alter: 20 | Stats 21/22: 6,2 Punkte, 5,0 Rebounds bei 57,7 Prozent FG (32 Spiele) | Gehalt 22/23: 2,1 Mio. Dollar (Vertrag bis 2025) © getty 29/34 Was den letztjährigen Rookie auszeichnet ist ein exzellenter Motor und starkes Rebounding - an beiden Brettern wohlgemerkt. Ansonsten aber recht roh. Insgesamt sind die Nets auf der Fünf dünn besetzt, werden dies aber wohl mit Small-Ball ausgleichen. © getty 30/34 HEAD COACH - STEVE NASH: Ist als Hauptverantwortlicher an der Seitenlinie nicht unumstritten, auch KD wollte ihn bekanntermaßen im Sommer loswerden. Nun steht Nash zu Saisonbeginn direkt gewaltig unter Druck. © getty 31/34 FAZIT: Eine akkurate Prognose bei den Nets zu treffen, ist schier unmöglich. Das Drama aus der Offseason wird sicherlich noch nachhallen, wenn sich Durant wieder das Nets-Trikot überstreift. Wie wird überhaupt die Stimmung in der Kabine sein? © getty 32/34 Zudem ist nicht auszuschließen, dass im Laufe der Saison die Trade-Spekulationen und damit Unruhe zurückkehren. Wie viele Spiele KD und Kyrie kommende Saison wirklich für Brooklyn absolvieren werden, steht komplett in den Sternen. © getty 33/34 Und noch ein fettes Fragezeichen: Simmons hat nun seit Juni 2021 kein professionelles Basketballspiel mehr bestritten. Auf welchem Level wird er zurückkehren? Hat er womöglich an seinem Wurf gearbeitet? Hält sein Rücken überhaupt? Spielt der Kopf mit? © getty 34/34 Die Nets haben sich im Sommer sinnvoll verstärkt. In der Theorie kann Simmons die Defense auf ein neues Level hieven, während KD und Irving in der Offense ihr Ding drehen. Dann gehören die Nets zur Elite des Ostens. Wie gesagt, in der Theorie …

Ben Simmons freut sich auf Saison mit Brooklyn Nets

Später gab Simmons an, dass er mentale Probleme habe, die Hilfe der Ärzte in Philadelphia wollte er jedoch nicht annehmen. Stattdessen bestraften die Sixers den Australier, indem sie ihn nicht mehr bezahlten. Der Fall ging vor Gericht und Simmons erhielt durch einen Kompromiss zumindest einen Teil der 20 Millionen Dollar, die ihm in dieser Zeit vorenthalten wurden.

Geld stehe laut eigener Aussage aber ohnehin nicht an erster Stelle. "Das ist mir egal. Ich möchte meinen Frieden und Freude im Leben. Ich will mit mir im Reinen sein und wenn mich das Geld kostet, dann ist das eben so. Mein innerer Frieden ist mir wichtiger als Geld."

Die kommende Saison ist für Simmons ein Neuanfang. Im Februar tradeten die Sixers den früheren Top-Pick nach Brooklyn, aufgrund einer Rückenverletzung machte Simmons bislang aber noch kein Spiel für die Nets. Diese hatten mit all dem Drama um Kyrie Irving und Kevin Durant eine turbulente Offseason hinter sich, dennoch freut sich Simmons auf die neue Herausforderung.

"Das wird richtig geil, ich kann es kaum erwarten. Ich habe eine neue Nummer, ein neues Jersey (...) Wenn alles zusammenpasst, dann werden wir die Championship gewinnen. Das muss das Ziel sein."