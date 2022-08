EuroBasket 2022 - Luka Doncic peilt Goldmedaille mit Slowenien an

Slowenien geht als Titelverteidiger in die EuroBasket in Deutschland im September und Luka Doncic und Co. wollen sicherstellen, dass dies auch so bleibt.

"Wir fahren nach Deutschland, um Gold zu gewinnen", machte Doncic auf einer Pressekonferenz klar. "Es ist egal, wo wir antreten, der erste Platz ist für uns immer das Ziel. Dafür werden wir alles geben."

Slowenien ist Titelverteidiger und trifft in der Gruppe B unter anderem auf Deutschland, dazu sind auch die Schwergewichte Frankreich und Litauen in der wohl anspruchsvollsten Staffel dieser Europameisterschaft. Vor fünf Jahren gewannen die Slowenen als krasser Außenseiter mit dem damals 18-jährigen Doncic überraschend das Turnier.

"Damals hat uns keiner wirklich ernst genommen, als wir Gold als Ziel ausgerufen haben", erinnerte sich der Star der Dallas Mavericks. "Diesmal ist es anders. Es ist ein gutes Gefühl, wenn du weißt, dass jeder Gegner noch einmal eine Schippe drauflegen will, um uns zu schlagen."

Slowenien kann dabei auch wieder auf die Dienste von Goran Dragic zurückgreifen. Der 36-Jährige war eigentlich aus der Nationalmannschaft zurückgetreten und fehlte bei Olympia in Tokio im vergangenen Jahr. Damals gewannen die Slowenen Bronze und zogen in einem packenden Halbfinale gegen Frankreich den Kürzeren.