NBA News, Dallas Mavericks: Mavs-Neuzugang Christian Wood gibt die Finals als Ziel aus

Christian Wood hat ein ambitioniertes Ziel für die kommende Saison ausgegeben, der Neuzugang der Dallas Mavericks will die NBA Finals erreichen. In seiner neuen Heimat fühlt er sich nach dem Offseason-Trade bereits wohl.

"Ich bin glücklich, hier zu sein", sagte Wood im Rahmen eines Basketball-Camps für Kinder der Mavs Academy. "Das ist eine tolle Möglichkeit für mich und die Organisation. Ich will einfach den nächsten Schritt machen. Ich will Spiele gewinnen. Mein Hauptziel ist es, die Finals zu erreichen."

Die Mavs sicherten sich ihren prominentesten Neuzugang der Offseason in einem Trade mit den Houston Rockets. Für den 26 Jahre alten Big Man schickte Dallas Sterling Brown, Trey Burke, Marquese Chriss, Boban Marjanovic und Wendell Moore Jr. zum Texas-Rivalen.

Wood legte vergangene Saison 17,9 Punkte und 10,1 Rebounds im Schnitt auf, dabei traf er 50,1 Prozent aus dem Feld und 39,0 Prozent von der Dreierlinie. In seinen bisher sechs Jahren in der NBA hat sich Wood zu einem guten Scorer entwickelt, doch in die Playoffs hat er es mit seinen bisherigen Teams noch nicht geschafft.

Die Mavs derweil gelang in der Vorsaison der Sprung bis in die Western Conference Finals, wo nach fünf Spielen gegen den späteren Champion aus Golden State Schluss war. In der Offseason verloren die Mavs in Person von Jalen Brunson einen wichtigen Playmaker, den sie nicht ersetzen konnten. Trotz der Verstärkung durch Wood auf den großen Positionen, der ein vielseitiger Pick'n'Roll- und Pick'n'Pop-Partner für Luka Doncic werden sollte, könnte es für Dallas schwer werden, kommende Saison im starken Westen erneut einen tiefen Playoff-Run hinzulegen.

Wood bekräftigte aber, dass er bisher sehr glücklich in Dallas sei. "Ich liebe die Stadt. Es ist ein bisschen ruhiger als Houston, Gott sei Dank", erklärte er. "Ich habe schon ein paar Restaurants ausprobieren können, das Essen ist großartig. Ich bin immer noch dabei, alles kennenzulernen." Seine neuen Teamkollegen kenne er aber bereits. "Ich habe schon mit so gut wie jedem gesprochen", sagte Wood.