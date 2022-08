NBA - Noch vor LeBron James: Als Carlos Boozer in der Free Agency die Cleveland Cavaliers verriet

Carlos Boozer hat eine starke NBA-Karriere hingelegt. Als Zweitrundenpick schaffte er es zweimal zum All-Star und 2008 sogar in das All-NBA Third Team. Doch für die Fans der Cleveland Cavaliers bleibt beim Namen Boozer ein bitterer Beigeschmack - wegen einer Parallele zu LeBron James.

"I'm going to take my talents to South Beach and join the Miami Heat."

Diese Worte von King James trafen viele Cavs-Fans in der Free Agency 2010 wie ein Dolchstoß ins Herz. Die Folge waren verbrannte Jerseys und ein gellendes Pfeifkonzert beim ersten direkten Duell. Das Ganze noch garniert mit dem Imperial March aus Star Wars. Doch "Darth LeBron" war nicht der erste Spieler der Cavs, den die Fans der Franchise als Verräter ausmachten.

Carlos Boozer erhielt 2007 ein ähnliches Welcome-Back-Geschenk vom Anhang. Neben einem hämischen Spottgesang gab es zahlreiche Plakate gegen den neuen Spieler der Utah Jazz beim ersten Auswärtsspiel in Cleveland zu sehen. Jede Ballberührung wurde mit Pfiffen begleitet - selbst bei Einwürfen wurde Boozer nicht verschont.

Obwohl der Power Forward eine solide Partie zeigte (19 Punkte und 14 Rebounds), verloren die Jazz das Spiel mit 73:82 inklusive zweier vergebener Clutch-Freiwürfe des Antagonisten. Boozer war auf die Reaktion der Fans vorbereitet. "Auf zehn Fans, die mich vermissen, kommen wahrscheinlich zehn oder mehr, die mich am liebsten erschießen wollen", sagte er vor dem Spiel. Doch woher kam dieser Hass überhaupt?

27 Millionen Gründe, nicht mit dem King zu spielen

Boozer wechselte im Sommer 2004 von den Cavaliers zu den Utah Jazz für sechs Jahre und 68 Millionen Dollar. So weit so Business. Der Haken an der Sache: Die Cavs hatten eine Team-Option für Boozer und wollten ihn gerne als Co-Star neben dem ein Jahr zuvor gedrafteten LeBron halten. Mit 15,5 Punkten und 11,4 Rebounds war er ein wichtiger Baustein in den Plänen der Cavs und harmonierte exzellent mit James.

Um ihn angemessen zu bezahlen, bot General Manager Jim Paxson seinem Spieler an, auf die 700.000-Dollar-schwere Option zu verzichten, damit er als Restricted Free Agent einen faireren Deal für 41 Millionen über sechs Jahre unterschreiben könne. Boozer soll angeblich zugestimmt haben und der inoffizielle Deal wurde laut Paxson mit Handschlag besiegelt.

Offiziell war Boozer aber auf dem freien Markt zu haben und ganz offensichtlich war das gute Zusammenspiel mit dem künftigen GOAT-Kandidaten für den Big Man nicht viel wert. Denn kurz darauf handelte er mit seinem damaligen Agenten Rob Pelinka den Wechsel zu den Jazz aus - für 27 Millionen Dollar mehr.

"Es gab keine Vereinbarung und keinen Handschlag", gab Boozer später zu Protokoll. "Ich stehe zu meinen Wort und die einzige Vereinbarung, die es gab, war mit den Utah Jazz." Es bleibt die Frage, warum Cleveland dann auf die Option von Boozer verzichtete. Schließlich hätten sie ein Jahr später den dann Unrestricted Free Agent längerfristig binden können.

Paxson und der damalige Cavs-Besitzer Gordon Gund widersprachen der Version des damals 23-Jährigen natürlich: "Wir sind beide sehr überrascht und sehr enttäuscht von den Meldungen." Verständlich, denn es fehlte Cap Space, um mit dem Angebot der Jazz gleichzuziehen. In einem offenen Brief an die Fans ging Gund mit Boozer hart ins Gericht: "Ich habe mich dazu entschieden, Carlos zu vertrauen und ihm den Respekt zu erweisen, den er einfordert. Er hat dieses Vertrauen und den Respekt nicht erwidert." Die Fans mussten dann fast drei Jahre auf eine Rückkehr des Hassobjektes warten, da eine verkürzte Saison und eine Verletzung ein früheres Aufeinandertreffen verhinderten. Die Reaktion hatte es wie erwähnt in sich.

Boxscore bei LeBrons NBA-Debüt: Problemkinder und Legenden © getty 1/40 Carlos Boozer wird am 20. November 40 Jahre alt und war vor 18 Jahren live dabei, als in der Arco Arena Geschichte geschrieben wurde. Damals lief er für die Cavs auf, als ein gewisser LeBron James sein NBA-Debüt gegen die Kings gab. Wir blicken zurück. © imago images / ZUMA Press 2/40 Die Cavs verloren am Ende mit 92:106, doch das interessierte letztlich nur wenig. Der King war angekommen. Wir blicken zurück, wer an diesem historischen Tag den Court mit einem der besten Spieler aller Zeiten teilte. © getty 3/40 CLEVELAND CAVALIERS - LeBRON JAMES (Starting Point Guard): 25 Punkte (12/20 FG), 6 Rebounds, 9 Assists, 4 Steals und 2 Turnover in 42:50 Minuten Einsatzzeit. © imago images 4/40 The Chosen One lieferte gleich in seinem ersten Spiel ordentlich ab. Es war ein Vorgeschmack, was in den nächsten Jahren folgen würde. Übrigens: LBJ wurde Rookie of the Year, umstritten, weil auch Melo gut lieferte und Denver in die Playoffs führte. © imago images / Icon SMI 5/40 RICKY DAVIS (Starting Shooting Guard): 14 Punkte (7/15 FG), 3 Rebounds, 5 Assists, 1 Steal und 4 Turnover in 41:22 Minuten Einsatzzeit. © imago images / Icon SMI 6/40 Viele kennen ihn heute vermutlich noch als Wrong Rim Ricky (hier die Story), vor LeBron war er der beste Scorer der Cavs. Sein Kommentar zur LeBron-Ankunft. "LeBron ergänzt uns gut und wird Dinge für uns leichter machen.“ Gemeint war damit er selbst. © getty 7/40 DARIUS MILES (Starting Small Forward): 4 Punkte (2/6 FG), 5 Assists und 2 Blocks in 28:52 Minuten Einsatzzeit. © getty 8/40 Auch er stand LBJ kritisch gegenüber und sagte, dass dieser gerne auf den Cavs-Hypetrain aufsteigen dürfe. Miles‘ Zeit war dann aber schnell vorbei, nach 37 Spielen wurde der Forward nach Portland abgeschoben. © getty 9/40 CARLOS BOOZER (Starting Power Forward): 14 Punkte (7/15 FG), 11 Rebounds, 3 Assists, 4 Blocks und 2 Turnover in 38:56 Minuten Einsatzzeit. © imago images / Claus Bergmann 10/40 2002 war er noch Zweitrundenpick, dann wurde der gebürtige Aschaffenburger zu einer Double-Double-Maschine. Verließ die Cavs 2004 gen Utah, nachdem er gegenüber den Cavs sein Wort brach und doch woanders unterschrieb. © getty 11/40 ZYDRUNAS ILGAUSKAS (Starting Center): 9 Punkte (2/8 FG), 8 Rebounds, 1 Block und 3 Turnover in 31:51 Minuten Einsatzzeit. © getty 12/40 Eine echte Cavs-Legende! Machte über 13 Jahre fast 800 Spiele für Cleveland und wurde zweimal All-Star. Gehörte zu den besseren Centern der Liga, doch Verletztungen bremsten den Litauer immer wieder aus. © getty 13/40 J.R. BREMER (Backup Guard): 20 Punkte (7/13 FG, 6/9 Dreier), 2 Rebounds, 2 Assists und 1 Steal in 26:16 Minuten Einsatzzeit. © getty 14/40 20 Punkte waren sein Saison-Bestwert, 6 Dreier sogar sein Karriere-Bestwert. Viel mehr gelang Bremer in seiner NBA-Karriere nicht. Nach 2004 tingelte der Point Guard vornehmlich durch Europa. © getty 15/40 DeSAGANA DIOP (Backup Center): 2 Punkte (1/3 FG), 5 Rebounds, 1 Block und 1 Turnover in 16:09 Minuten Einsatzzeit © getty 16/40 Mavs-Fans werden sich vor allem an Diops Sternstunden gegen die Spurs 2006 in den Playoffs erinnern. Das war auch das Highlight in Diops Karriere, auch in Cleveland blieb er zwischen 2001 und 2005 lediglich Backup. © getty 17/40 CHRIS MIHM (Backup Center): 4 Punkte (2/5 FG), 3 Rebounds und 1 Block in 9:04 Minuten Einsatzzeit. © imago images 18/40 War 2000 der siebte Pick, doch der Center konnte sich nie in der NBA durchsetzen. Immerhin: In seinem letzten Jahr in der Liga bekam er 2009 mit den Los Angeles Lakers noch einen Ring. © getty 19/40 KEVIN OLLIE (Backup Guard): 0 Punkte (0/1 FG), 1 Rebound und 1 Turnover in 4:40 Minuten Einsatzzeit. © getty 20/40 Ollie war über Jahre ein solider Rollenspieler, der bei zahlreichen Teams den Backup gab. Danach als College-Coach bei UConn erfolgreich, wo er 2014 mit Shabazz Napier und auch Niels Giffey Champion wurde. © getty 21/40 Der eigentliche Spielmacher der Cavs, Dajuan Wagner, fehlte übrigens verletzt - wie so oft in seiner Karriere. Der 6. Pick des Drafts 2002 konnte deswegen nie die Erwartungen erfüllen. Hatte dafür ein 100-Punkte-Spiel an der High School! © getty 22/40 SACRAMENTO KINGS - MIKE BIBBY (Starting Point Guard): 19 Punkte (8/15 FG), 2 Rebounds, 7 Assists und 1 Turnover in 36:19 Minuten Einsatzzeit. © getty 23/40 Über Jahre der Spielmacher der Kings. Kein klassischer Point Guard, dafür hatte er einen guten Wurf. Heute eher für seine Fotos auf Social Media bekannt, die ihn aufgepumpt wie den Hulk zeigen. © imago images / ZUMA Press 24/40 DOUG CHRISTIE (Starting Shooting Guard): 12 Punkte (6/14 FG), 4 Rebounds, 3 Assists, 2 Steals und 1 Block in 31:11 Minuten Einsatzzeit. © getty 25/40 Der Edelverteidiger Sacramentos und ein äußerst unangenehmer Zeitgenosse. Heute kennt man Christie als Experten bei den Broadcasts der Kings. © getty 26/40 PEJA STOJAKOVIC (Starting Small Forward): 22 Punkte (9/20 FG, 2/8 Dreier), 7 Rebounds, 4 Assists und 2 Steals in 40:30 Minuten Einsatzzeit. © getty 27/40 Der Serbe war einer der besten Schützen seiner Zeit und ebenfalls über Jahre eine Konstante in Sac-Town. Später noch bei den Hornets und ganz am Ende bei den Mavs, wo er sich an der Seite von Nowitzki seinen Ring abholte. © getty 28/40 BRAD MILLER (Starting Power Forward): 16 Punkte (6/11 FG), 9 Rebounds, 4 Assists und 2 Blocks in 38:13 Minuten Einsatzzeit. © getty 29/40 Ja, Miller wurde 2003 und 2004 All-Star, man könnte es beinahe verdrängen. Miller war nicht der klassische Big Man, sondern vielmehr mit einem weichen Händchen ausgestattet. © getty 30/40 VLADE DIVAC (Starting Center): 18 Punkte (7/11 FG), 7 Rebounds, 4 Assists, 4 Blocks und 5 Turnover in 38:26 Minuten Einsatzzeit. © getty 31/40 War damals mit 35 Jahren im Endstadium seiner Karriere, zuvor aber einer der besten passenden Bigs der Liga. Bildete mit Chris Webber ein tolles Frontcourt-Duo und lieferte sich mit Shaq heiße Playoff-Duelle. Seine GM-Tätigkeit verschweigen wir lieber. © getty 32/40 BOBBY JACKSON (Backup Guard): 16 Punkte (7/12 FG), 1 Rebound und 3 Assists in 19:11 Minuten Einsatzzeit. © getty 33/40 War über Jahre die Mikrowelle Sacramentos und gewann 2003 den Award des besten sechsten Mannes. Wurde später nach Memphis getradet, ist aber heute als Entwicklungscoach wieder für die Kings tätig. © getty 34/40 GERALD WALLACE (Backup Forward): 1 Punkt (0/1 FG), 6 Rebounds und 1 Steal in 16:49 Minuten Einsatzzeit. © imago images 35/40 Na, wer hätte den jungen Gerald Wallace erkannt? Der Forward kam bei den Kings kaum zum Zug und explodierte erst, als ihn die Charlotte Bobcats im Expansion Draft holten. Wenn es den Titel gibt, ist er wohl Mr. Bobcats. © getty 36/40 TONY MASSENBURG (Backup): 0 Punkte (0/1 FG), 3 Rebounds, 2 Assists und 1 Block in 12:44 Minuten Einsatzzeit. © getty 37/40 Der Wandervogel. 12 verschiedene NBA-Teams in seiner Karriere sind ein Rekord, kein Spieler schaffte mehr. Inzwischen zurück in seiner Heimat Virginia, wo er auch als Experte für Wizards-Spiele tätig ist. © getty 38/40 DARIUS SONGALIA (Backup Forward): 2 Punkte (1/2 FG), 2 Rebounds, 1 Steals in 6:37 Minuten Einsatzzeit. © getty 39/40 Der Litauer kam als Rookie im überfüllten Frontcourt der Kings kaum zum Zug, hielt sich aber bis 2011 in der NBA. Heute ist er Teil des Coaching Staffs von Gregg Popovich in San Antonio. © getty 40/40 Viele werden mit Sicherheit CHRIS WEBBER vermissen. Der All-Star hatte sich in den Playoffs gegen die Dallas Mavericks (1-4) schwer am Knie verletzt und kehrte erst in der Schlussphase der Saison auf das Feld zurück.

Spurs eine Nummer zu groß für James und Boozer

Die Berater-Agentur von Boozer, SFX, reagierte und feuerte ihren Klienten, Pelinka trat ebenfalls als Agent von Boozer zurück. Die Angst vor einem Imageverlust war zu groß. Geschadet hat es ihm aber offensichtlich nicht. Pelinka stieg zu einem bedeutenden Spieleragenten auf und leitet nun die Geschicke der Los Angeles Lakers als General Manager. 2020 durfte er mit James die Meisterschaft in der Orlando-Bubble feiern.

Ob für LeBron und Boozer in einer gemeinsamen Zeit bei Cleveland der Titel drin gewesen wäre, bleibt pure Spekulation. Stärker als Drew Gooden oder der alternde Shaquille O'Neal, die unter anderem im Cavs-Frontcourt an LeBrons Seite spielten, dürfte er aber mit Sicherheit gewesen sein. Allerdings ist er eben auch kein Co-Star vom Schlage eines Dwyane Wade, Kyrie Irving oder Anthony Davis, mit denen James seine Meisterschaften feierte.

Die Cavs erreichten bis zum ersten Abgang von LeBron 2010 im eher schwachen Osten einmal die Finals und wurden dort 2007 von den übermächtigen San Antonio Spurs gesweept - das Ende eines legendären Playoff-Runs des Kings. Ob Boozer gegen diese Niederlage im Cavs-Trikot etwas hätte ausrichten können?