NBA Free Agency: Goran Dragic wechselt wohl zu den Chicago Bulls - Dallas Mavericks gehen leer aus

Goran Dragic wird übereinstimmenden Medienberichten zufolge einen Einjahresvertrag bei den Chicago Bulls unterschreiben. Damit gehen die Dallas Mavericks im Rennen um den erfahrenen Point Guard leer aus.

Schon mehrfach wurde Dallas mit dem Landsmann und guten Kumpel von Luka Doncic in Verbindung gebracht, doch entweder ist das Interesse des Front Office doch wieder abgeflaut oder Dragic hat sich anders entschieden.

Bei den Bulls erhält der 36-Jährige nach Informationen von Shams Charania (The Athletic) einen Vertrag über ein Jahr zum Veteranen-Minimum in Höhe von 2,9 Millionen Dollar. In Chicago wird er voraussichtlich den 15. und damit letzten Kaderplatz auffüllen.

Dragic bringt weitere Tiefe für einen ohnehin starken Backcourt um unter anderem Zach LaVine, DeMar DeRozan, Alex Caruso und den vergangene Saison lange verletzten Lonzo Ball. 2021/22 lief der slowenische Nationalspieler zunächst in fünf Spielen für die Toronto Raptors auf, einigte sich dann aber auf ein Ende der kurzen Zusammenarbeit, nachdem er erst im Sommer zuvor im Rahmen des Kyle-Lowry-Trades nach Kanada geschickt worden war.

Im Februar wurde er schließlich zu den San Antonio Spurs getradet, die den Point Guard sofort entließen. Anschließend entschied er sich für einen Vertrag bis zum Saisonende bei den Nets, die Mavs sollen auch damals schon interessiert gewesen sein. Für Brooklyn legte er in 16 Einsätzen im Schnitt 7,3 Punkte und 4,8 Assists bei 37,6 Prozent aus dem Feld und 24,5 Prozent von Downtown auf.

Seine besten Jahre erlebte Dragic in Phoenix und Miami, 2018 schaffte er es sogar zum ersten und einzigen Mal in seiner Karriere in ein All-Star Team. In seiner insgesamt 14-jährigen NBA-Karriere erzielte er im Schnitt 13,7 Punkte und 4,8 Assists.