NBA News - Dirk Nowitzki nimmt Mavs-Star Luka Doncic bei der WM-Quali auf die Schippe

Dirk Nowitzki hat als Fan beim WM-Quali-Spiel zwischen Schweden und Slowenien seinen ehemaligen Teamkollegen und Mavs-Star Luka Doncic aufs Korn genommen. Als der Slowene an der Freiwurflinie stand, rief Nowitzki gemeinsam mit den schwedischen Fans "Overrated!".

Die beiden Nationalmannschaften trafen am Sonntagabend in Stockholm zum letzten Gruppenspiel der WM-Quali-Gruppe C aufeinander. Nowitzki, dessen Frau aus Schweden stammt, war mit der Familie ebenfalls vor Ort.

Bereits vor dem Spiel hatten sich Doncic und Nowitzki, die in der letzten NBA-Saison des Würzburgers 2018/19 gemeinsam für die Mavs gespielt haben, herzlich in den Katakomben begrüßt. Während der Partie kannte der Deutsche dann aber keine Gnade.

Als Doncic während des ersten Viertels an der Freiwurflinie stand, skandierten die schwedischen Fans "Overrated!" (zu Deutsch: überbewertet), um den 23-Jährigen aus der Ruhe zu bringen. An der Seitenlinie saß Nowitzki - und machte bei den Sprechchören mit.

Doncic ließ sich davon aber nicht großartig beeindrucken, er versenkte beide Freiwürfe und musste selbst über die Sprechchöre der Fans und seines Kumpels lachen. Slowenien muss die Partie gegen Schweden gewinnen, um sicher in die nächste Quali-Runde einzuziehen.