NBA - Dennis Schröder weiter ohne Team: Warum die Lakers-Entscheidung auch in dieser Free Agency schwer wiegt

Dennis Schröder hat noch immer kein neues Team gefunden. Dem deutschen Aufbauspieler droht ein ähnliches Szenario wie im Vorjahr. Auch in dieser Offseason verfolgt ihn weiter die ausgeschlagene Vertragsverlängerung mit den Los Angeles Lakers.

Spoiler-Warnung: Für diejenigen, die sich für das Vertragswerk der NBA mit all seinen Feinheiten nicht interessieren, ist dieser Artikel nicht geeignet. Dennoch ist er notwendig, um zu erklären und auch zu verstehen, warum Dennis Schröder noch immer ohne Team ist - und vermutlich wieder einer der Verlierer der Free Agency sein wird.

Fünf Tage sind nun bereits verstrichen und um Schröder ist es mucksmäuschenstill. Mit Ausnahme eines Berichts von Marc Stein (Substack), der den deutschen Nationalspieler vor gut zwei Wochen mit den Detroit Pistons in Verbindung brachte, sowie der Meldung von Kelly Iko (The Athletic), dass Schröders Tage in Houston gezählt sind, hört man nichts über die Free Agency des Braunschweigers. Das hat sportliche und auch finanzielle Gründe, die wir genauer beleuchten.

Beginnen wir mit dem Finanziellen: Links und rechts werden Deals gemacht, das Geld schwindet erneut schnell und die Optionen für Schröder werden immer überschaubarer. Überhaupt ist ein klarer Trend zu erkennen: Namhafte Spieler wechseln seit 2019 und der Kawhi-Entscheidung kaum noch via Free Agency das Team, dies geschieht mittlerweile fast ausschließlich durch Trades. Der Wechsel von Jalen Brunson nach New York (4 Jahre, 104 Mio.) ist hier schon die Ausnahme und sagt gleichzeitig viel über die heutige NBA aus.

Schröder: Ausgeschlagenes Lakers-Angebot bleibt ein Problem

Seit der Einführung des neuen Kollektivvertrags im Jahr 2017 ist es einfacher geworden, mit Spielern vorzeitig zu verlängern und damit zu verhindern, dass diese überhaupt auf den Markt kommen. Auch Schröder hatte vor gut einem Jahr diese Chance, als ihm die Los Angeles Lakers vor der Trade Deadline angeblich eine Verlängerung über 4 Jahre und 84 Millionen Dollar anboten.

Mehr hätte Schröder damals nicht bekommen können. Die Regeln für Extensions besagen, dass bei einer vorzeitigen Verlängerung für das erste Jahr nur 120 Prozent des aktuellen Gehalts angeboten werden können. Danach steigert sich der Lohn immer maximal um 5 Prozent. Schröder kassierte 20/21 16 Millionen Dollar, woraus sich die knapp 84 Millionen Dollar für vier Jahre ergaben.

Aber: Brian Windhorst (ESPN), der damals berichtete, dass Schröder nicht unterzeichnen würde, merkte an, dass es völlig unklar sei, wie viele dieser 84 Millionen auch wirklich garantiert gewesen wären. Wir können davon ausgehen, dass es nur ein Teil gewesen wäre - und Schröder auch deshalb lieber sein Glück in der Free Agency suchte.

Das ging gnadenlos schief und ist auch einer der Gründe, warum der Deutsche auch in diesem Jahr auf dem Markt einen riesigen Nachteil hat. Da kein Team Cap Space oder Interesse hatte, wählte Schröder im vergangenen Jahr die Boston Celtics und gab sich mit der Taxpayer-Midlevel-Exception zufrieden. Sportlich keine schlechte Wahl, schließlich waren Minuten verfügbar und Boston ein ambitioniertes Team.

Dennis Schröder: Wer könnte den Deutschen bezahlen?

Was damals allerdings auch klar war: Diese Beziehung hatte ein Ablaufdatum von maximal einem Jahr, da die Celtics für die kommende Offseason keinerlei Cap Space zur Verfügung hatten, welchen sie Schröder hätten anbieten können. Der Trade nach Houston war keine Überraschung und auch die Rockets hatten ein ähnliches Problem, mal davon abgesehen, dass der 28-Jährige nicht in die Rebuildpläne der Franchise passt.

Wie geht es nun weiter? Nun, Cap Space haben nur noch die wenigsten Teams: Laut Keith Smith (Spotrac) sind das San Antonio (38,5), Indiana (27,9), Detroit (8,4) und New York (5,4), wobei die beiden erstgenannten Teams in der kommenden Saison keine Ambitionen haben, Spiele zu gewinnen und zudem im Backcourt recht üppig besetzt sind.

Daraus lässt sich schließen, dass die normale Midlevel-Exception (10,5 Mio.) wohl das Höchste der Gefühle für Schröder sein könnte. Dieses Tool haben noch Charlotte, Houston, Memphis, OKC und Orlando zur Verfügung. Wie man hier schon sieht, die Möglichkeiten sind begrenzt und zeigen noch einmal das Free-Agency-Dilemma. Die besten Teams haben kaum noch finanziellen Spielraum.

Überhaupt dürfte es für Schröder schwer werden, im restlichen Verlauf seiner Karriere 84 Millionen Dollar zu verdienen. Selbst Kyrie Irving, ein Superstar in dieser Liga, wägte genau ab, ob er tatsächlich auf seine Spieler-Option verzichten und stattdessen lieber für die Mini-MLE bei den Lakers anheuern sollte. Er tat es nicht - und zwar aus gutem Grund.

© getty Dennis Schröder spielte für die Boston Celtics eine durchwachsene Saison.

Dennis Schröder: Letzte Saison kein Bewerbungsschreiben

Irving hätte in diesem Falle seine "Bird Rights" verloren, genau wie eben Schröder. "Bird Rights" hat ein Spieler, wenn er drei Jahre am Stück in der NBA gespielt und dabei nicht das Team als Free Agent gewechselt hat. Der Vorteil? Das eigene Team kann für den Spieler über den Cap gehen und jährliche Gehaltssteigerungen um acht Prozent anbieten.

Für Schröder ist diese Tür noch mindestens zwei Jahre geschlossen, sogar drei, wenn er Houston verlässt. Es ist ein kleiner Teufelskreis und fällt genau in die Zeit, in der Schröder mit 28 Jahren in seiner Prime sein sollte. Gerade auf den Guard-Positionen ist die Konkurrenz groß. Entsprechend übertrifft das Angebot die Nachfrage, bestens gesehen beim Point-Guard-Karussell im Vorjahr, bei welchem Schröder keinen Platz mehr bekam.

Gleichzeitig hat das lange Warten auch sportliche Gründe. Nach seiner starken Saison in OKC, die ihm beinahe die Ehren des Sixth Man of the Year eingebracht hatte, baute der Deutsche merklich ab. So waren die Celtics mit Schröder auf dem Feld laut Cleaning the Glass 6,6 Punkte pro 100 Possessions schlechter als ohne ihn. Er machte das Team also nicht besser.

Vielmehr klagten Celtics-Fans über die Dribbel-Orgien des Guards, der so das Spiel langsam machte. Wichtiger ist aber, dass Schröder am besten ist, wenn er den Ball selbst in den Händen hält. Dies ist jedoch nicht optimal, wenn mehrere All-Stars an seiner Seite stehen. Abseits des Balles strahlt Schröder zudem zu wenig Gefahr aus, die 38,5 Prozent Dreierquote bei den Thunder bleiben ein Ausrutscher nach oben (Karriere: 33,8 Prozent).

Die beste Rolle für Schröder bleibt die des Sixth Man, des scorenden Guards von der Bank. Für ein ambitioniertes Team würde Schröder laut eigener Aussage diesen Schritt zurück machen, gleiches würde sich das aber auch auf die Bezahlung niederschlagen.

Die Situation bleibt kompliziert und es ist zu befürchten, dass sie ein ähnliches Ende findet wie im Vorjahr.

Verfügbare Spieler: Was wird aus Schröder? © imago images 1/21 Ein Großteil der verfügbaren Spieler ist bereits wieder vom Markt, einige wichtige Entscheidungen stehen aber noch aus. Hier gibt es die besten 15 verbleibenden Free Agents. © getty 2/21 Platz 15: AVERY BRADLEY (31, Guard) - Sein Lakers-Jahr war nicht berauschend, aber hier und da könnte Bradley schon einspringen. Mal sehen, ob ein Contender noch ein Plätzchen für ihn übrig hat. © getty 3/21 Platz 14: DWIGHT HOWARD (36, Center) - Ähnliches gilt auch für Howard, der gleichzeitig auch noch vom Playoff-Run 2020 zehrt. “Superman” hat noch einmal deutlich abgebaut, als dritter Center ist er aber noch immer eine gute Option © getty 4/21 Platz 13: HASSAN WHITESIDE (33, Center) - Besser war dagegen Whiteside als Gobert-Backup. Klar, in den Playoffs kriegt er Probleme, aber während der Saison kann Whiteside eine Frontcourt-Rotation verstärken. © getty 5/21 Platz 12: THOMAS BRYANT (25, Center) - Nach schwerer Verletzung ist Bryant noch nicht wieder in alter Form, vermutlich hat er auch deswegen noch nichts unterschrieben. Offensiv sehr talentiert, aber mit gravierenden Mängeln in der Defense. © getty 6/21 Platz 11: VASILIJE MICIC (Guard, 28) - Der Serbe (zuletzt Anadolu Efes) will endlich in die NBA, eigentlich will er aber nicht an einem Rebuild bei den Thunder teilnehmen, die noch seine Rechte halten … © getty 7/21 … Berichten zufolge hofft Micic auf einen Trade dieser Rechte. Denver, Milwaukee, San Antonio und Chicago gelten als interessiert. Vorher gibt es wohl keinen Wechsel. © getty 8/21 Platz 10: CARMELO ANTHONY (38, Forward) - Der Oldie hat eine solide Saison hinter sich und zieht wieder etwas Interesse auf sich. Unter anderem gelten die Knicks als interessiert, das wäre überfällig. © getty 9/21 Platz 9: T.J. WARREN (28, Forward) - Der Swingman hat seit der Bubble nur noch vier Spiele absolviert. In der Bubble wiederum war er überragend … und wenn er wieder gesund ist, könnte er fast jedem Team helfen. © getty 10/21 Platz 8: JORDAN NWORA (23, Forward) - Die Bucks haben zahlreiche Free Agents gehalten, Nwora bisher nicht. Immerhin liegt das Qualifying Offer vor, dennoch ist völlig unklar, wie es für Nwora weiter geht. © getty 11/21 Platz 7: Montrezl Harrell (28, Center) - Viele Center wurden bezahlt, Harrell nicht - allerdings auch selbstverschuldet. Ihm droht Ärger, nachdem er der Polizei zufolge mit drei Pfund Marihuana erwischt wurde. © getty 12/21 Platz 6: CALEB MARTIN (26, Forward) - Zwillingsbruder Cody hat bereits seinen Vertrag in Charlotte bekommen, Caleb muss noch warten. Die Hornets sollen an einer Reunion der Zwillinge interessiert sein. Caleb ist aber RFA, Miami kann also matchen. © getty 13/21 Platz 5: DENNIS SCHRÖDER (28, Guard) - Bisher ist es sehr ruhig um den Braunschweiger. Die Pistons gelten als interessiert, eine Einigung wurde aber noch nicht vermeldet. © getty 14/21 Platz 4: COLLIN SEXTON (23, Guard) - Die Cavaliers haben Rubio zurückgeholt und ohnehin Garland, vermutlich ist also kein Platz mehr für Sexton. Dessen Forderungen sind angeblich sowieso zu hoch. © getty 15/21 Da er jedoch restricted ist, könnte Cleveland versuchen, für ihn einen Flügelspieler per Sign-and-Trade zu holen. Vielleicht Hardaway von Dallas? Interesse ist angeblich da. © getty 16/21 Platz 3: MILES BRIDGES - Der Sonderfall. Bridges hätte schon längst einen Vertrag in der Tasche, er wurde jedoch unlängst wegen Verdachts auf häusliche Gewalt verhaftet. Es ist völlig unklar, wie es für ihn weitergeht. © getty 17/21 Charlotte hat sich bereits entschlossen das Qualifying Offer zurückzuziehen und Bridges somit zum UFA gemacht. Es wäre derzeit kaum zu rechtfertigen, wenn ihn danach ein Team holen würde. © getty 18/21 Platz 2: Deandre Ayton (23, Center): Die Suns haben eigentlich mit Ayton abgeschlossen, nun ist er trotzdem auf einmal wieder wichtig - da er für einen möglichen Durant-Trade dringend benötigt würde. © getty 19/21 Es ist jedoch unklar, ob Brooklyn den Big Man haben will. Auch Utah soll interessiert sein. Vielleicht müssen mehr Teams involviert werden, viel Geld wird Ayton ziemlich sicher bekommen. © getty 20/21 Platz 1: JAMES HARDEN (32, Guard) - Der beste verbliebene Spieler ist nur noch theoretisch auf dem Markt. Harden hat auf seine Option in Höhe von 47 Millionen Dollar verzichtet … © getty 21/21 … er ist also UFA, es ist aber wohl schon entschieden, dass er bei den Sixers bleibt. Angeblich für drei Jahre und rund 100 Mio. Dollar, die richtige Einigung steht aber noch aus.

