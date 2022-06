NBA News - Zion Williamson spricht über Zukunft bei New Orleans Pelicans: "Ich will hier bleiben"

Zion Williamson hat öffentlich bekräftigt, dass er seine Zukunft in New Orleans sieht. Der Pelicans-Star kündigte zudem an, dass er nach einer von Verletzungen geplagter Saison wieder fit sei.

"Ich will hier bleiben. Das ist kein Geheimnis. Ich glaube, das habe ich mit meinen Aussagen schon mehrfach klargemacht", betonte Williamson am Samstag am Rande eines von ihm organisierten Basketball-Camps für Kinder in New Orleans.

In den vergangenen Monaten kursierten immer wieder Spekulationen, Williamson und sein Umfeld könnten unzufrieden in New Orleans sein und einen Abgang in Erwägung ziehen. Der 21-Jährige hat seit Saisonende aber nun schon mehrfach erklärt, er wolle eine Vertragsverlängerung bei den Pelicans unterschreiben.

Der Nr.1-Pick des Draft 2019 steht zwar noch bis 2023 unter Vertrag, darf in diesem Sommer aber eine vorzeitige Verlängerung aushandeln, bis zu fünf Jahre und 186 Millionen Dollar können die Pelicans auf den Tisch legen. Allerdings ist unklar, ob die Franchise bereit ist, aufgrund Zions Verletzungshistorie den kompletten Max-Deal anzubieten. Möglicherweise wird New Orleans gewisse Klauseln einbauen wollen, um sich vor weiteren Verletzungen des Youngsters zu schützen.

Angesprochen auf die potenzielle Vertragsverlängerung sagte Williamson mit einem dicken Grinsen im Gesicht: "Das müsst ihr die Pels fragen." Die sind laut Front-Office-Boss David Griffin zuversichtlich, dass es zu einer Einigung kommen wird. "Wir sind überzeugt, dass er hier bleiben will und dass wir uns einigen werden", sagte Griffin zuletzt im Podcast von Ryen Russillo (The Ringer).

In der vergangenen Saison hat Williamson aufgrund einer Fußfraktur im Sommer 2021 und mehrerer Rückschläge im Heilungsprozess kein Spiel absolviert. Seit Ende Mai steht er aber wieder regelmäßig für Workouts in der Pelicans-Halle und Zion betonte: "Das war ein langes Jahr für mich mit der Reha und mentalen Kämpfen. Aber jetzt geht es mir gut. Ich bin bereit, an die Arbeit zu gehen."

Auch ohne Williamson schafften es die Pelicans nach einem Midseason-Trade für C.J. McCollum in die Playoffs, nach sechs Spielen und einem starken Kampf gegen die Phoenix Suns war dann in der ersten Runde Schluss. Mit McCollum, Williamson und Brandon Ingram verfügen die Pels über einen vielversprechenden Kern für einen weiteren Angriff auf die Postseason.