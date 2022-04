NBA News: Zion Williamson spricht über mögliche Extension bei den New Orleans Pelicans

Zion Williamson machte in dieser Saison kein einziges Spiel für die New Orleans Pelicans, nun könnte der Forward in der Theorie verlängern. Der Youngster ist offen dafür, Boss David Griffin hält sich dagegen bedeckt.

"Natürlich. Ich würde sofort unterschreiben", sagte Williamson bei seiner ersten Pressekonferenz seit dem Media Day im September 2021 zur Frage, ob er eine vorzeitige Vertragsverlängerung im Sommer bei den Pelicans unterschreiben würde, wenn sie ihm denn angeboten werde.

Der 21-Jährige verpasste die komplette Saison wegen einer komplizierten Fußverletzung und erlitt dabei mehrfach Rückschläge. Zion selbst sprach von einem "harten Jahr", seit dem Draft 2019 hat der Forward überhaupt nur 85 Spiele für die Pelicans absolviert. Nun ist Williamson ab dem 1. Juli aber bereits für eine Rookie Extension qualifiziert, New Orleans könnte einen Fünfjahresvertrag über 181 Millionen Dollar anbieten.

Auch ohne Williamson erreichten die Pelicans in dieser Saison über das Play-In-Tournament die Playoffs, dort verlangten die Pels den Phoenix Suns alles ab, unterlagen aber letztlich mit 2-4. Zion sah dies mit gemischten Gefühlen: "Wenn ich ehrlich bin, war das nicht schön, das alles nur von draußen zu sehen. Ich will spielen und ich habe das Potenzial gesehen. Wir haben viele gute Spieler und ich will das mit den Jungs teilen."

Da Williamson aber fast zwei Drittel aller möglichen Spiele verpasste, ist es keineswegs gesichert, dass New Orleans einen Maximalvertrag anbietet. Auch Pelicans-Boss David Griffin wählte zumindest vorsichtige Worte bei diesem Thema und sprach von einer "Herausforderung". Der Fokus liege im Moment viel mehr darauf, den Franchise-Star wieder fit zu bekommen.

Der All-Star von 2020 war ein Jahr zuvor der erste Pick im Draft, noch vor Grizzlies-Star Ja Morant. Durchschnittlich legte Williamson für die Pelicans 25,7 Punkte, 7,0 Rebounds und 3,2 Assists bei einer Wurfquote von 60,4 Prozent aus dem Feld auf.