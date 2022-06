NBA-Draft, News und Gerüchte: Mehrere Teams sind wohl an Jaden Ivey interessiert

Die Sacramento Kings werden wohl von mehreren NBA-Teams wegen dem Nr.4-Pick kontaktiert. Paolo Banchero hält sich für den besten Spieler des Drafts 2022 und die ersten 22 Einladungen für den Greenroom wurden bestätigt. Alle News und Gerüchte rund um den NBA-Draft 2022 findet Ihr hier.

NBA-Draft, Gerüchte: Mehrere Teams wohl an Jaden Ivey interessiert

Jaden Ivey zieht vor dem NBA Draft offenbar großes Interesse auf sich. Adrian Wojnarowski (ESPN) berichtet, dass "viele Teams" gerne für den Guard hochtraden würden. Unter den Interessenten befinden sich wohl die Detroit Pistons, Indiana Pacers, New York Knicks und Washington Wizards.

Der 20-Jährige wird hinter Jabari Smith, Chet Holmgren und Paolo Banchero als potenzieller vierter Pick gehandelt. Den halten die Sacramento Kings und laut dem Bericht soll deren Preisvorstellung für einen Trade "erheblich" sein. Die Pistons (5. Pick) und die Pacers (6. Pick) würden weniger investieren müssen als die Wizards (10. Pick) und Knicks (11. Pick).

Die Kings sind laut dem ESPN-Journalisten Jonathan Givony nicht das bevorzugte Team des ca. 1,93-großen Guards. Es haben wohl viele Konkurrenten das Gefühl, dass Ivey zu haben sein könnte, da die Kings bereits mit De'Aaron Fox und Davion Mitchell die Guard-Positionen besetzt haben.

Ivey kam auf dem College für Purdue auf 17,3 Punkte, 4,9 Rebounds und 3,1 Assist pro Spiel. Seine Dreierquote verbesserte er von 25,8 Prozent in seinem ersten Jahr auf 35,8 Prozent als Sophomore.

NBA-Draft, News: Banchero hält sich für bestes Prospect 2022

Am Freitag hat Paolo Banchero etwas Eigenwerbung betrieben. "Ich glaube, ich bin der beste Spieler im Draft und ich denke auch, dass ich dies über das Jahr gezeigt habe", so der 19-Jährige in einer Medienrunde. "Ich denke, ich habe sowohl meine Fähigkeiten als auch meinen Wert gezeigt", führte Banchero aus.

Der Forward wird als einer der drei Top-Picks gehandelt und kam im College für Duke auf 17,2 Punkte, 7,8 Rebounds und 3,2 Assists. Den ersten Pick halten die Orlando Magic.

© getty Paolo Banchero sieht sich als besten Spieler des NBA-Drafts 2022.

NBA-Draft: 22 Spieler offiziell in den Greenroom eingeladen

22 Teilnehmer am NBA Draft wurden offiziell in den Greenroom eingeladen. Der Draft findet am Donnerstag, 23. Juni 2022, im Barclays Center in Brooklyn statt. Unter den 22 Spielern befinden sich auch die für die Top 3 gehandelten Holmgren, Smith und Banchero.

