Nach den Finals ist vor dem Draft! Während die Boston Celtics und die Golden State Warriors aktuell im Finale gegeneinander antreten, liefert Euch SPOX bereits die wichtigsten Infos zum bevorstehenden NBA Draft 2022. Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream - wir haben die Antworten.

In der NBA geht es aktuell richtig zur Sache. Die Boston Celtics und die Golden State Warriors duellieren sich in den Finals um die Meisterschaft. Zwei Spiele der Best-of-seven-Serie haben der Vertreter der Eastern Conference und der Vertreter der Western Conference bestritten. Spiel 1 ging an die Celtics, die Warriors holten sich gestern Nacht den Sieg im zweiten Spiel, weswegen es aktuell 1:1 in der Serie steht.

NBA Draft 2022: Datum, Termin, Übertragung im TV und Livestream

Während Superstars wie Jayson Tatum und Stephen Curry noch um die Larry O'Brien Trophy kämpfen, schaut SPOX schon mal voraus in die Zukunft. Nach den NBA-Finals steht nämlich der NBA Draft 2022 als nächster wichtiger Termin im Basketball-Kalender an.

© getty Commissioner Adam Silver wird auch in diesem Jahr beim NBA Draft 2022 die Namen der gedrafteten Spieler verkünden.

NBA Draft 2022: Datum und Termin

Die Finals sind spätestens am Montag, den 20. Juni, zu Ende - das aber auch nur, wenn die Serie zwischen den Celtics und den Warriors ein Spiel 7 braucht, um den Meister 2022 zu ermitteln. Nicht lange darauf findet auch bereits der NBA-Draft 2022 statt: am 23. Juni. Das Event wird im Barclays Center in Brooklyn, New York, ausgetragen.

NBA Draft 2022: Übertragung im TV und Livestream

DAZN ist in Deutschland das Zuhause der NBA und ist deswegen auch für die Übertragung des NBA Drafts 2022 verantwortlich. Bevor das Ereignis am 23. Juni bei DAZN über die Bühne geht, zeigt der Streamingdienst noch die NBA-Finals. Alle Spiele lassen sich im Livestream bei DAZN live und in voller Länge verfolgen. Als Nächstes steht in der Nacht auf Mittwoch (9. Juni) Spiel 3 zwischen den Celtics und Warriors an.

Die NBA ist jedoch bei weitem nicht alles, was bei DAZN angeboten wird, sondern eher nur ein kleiner Bruchteil. Was auf der Plattform ebenfalls gezeigt wird: Fußball (u.a. Champions League und Bundesliga), Tennis, Motorsport, Darts, Radsport, Handball, Wrestling (WWE), MMA (UFC), Boxen, Rugby und Wintersport.

Auf all dies und noch mehr könnt Ihr jedoch nur mit einem DAZN-Abonnement zugreifen. Dieses besteht aus zwei Abos, die sich preislich unterscheiden: aus dem Monatsabo für 29,99 pro Monat und dem Jahresabo für 274,99 Euro je Jahr.

NBA Draft 2022: Die Reihenfolge

Anders als sonst üblich werden beim Draft 2022 nicht 60, sondern nur 58 Spieler gewählt. Grund: Die Milwaukee Bucks und die Miami Heat haben je einen Pick verloren, nachdem die beiden Teams während der Free Agency gegen die Anti-Tampering-Regeln verstoßen haben.

Die Orlando Magic, die in der Regular Season 2021/22 die schlechteste Bilanz im Osten hatten, dürfen als erste Mannschaft einen Spieler wählen. Danach folgen die Oklahoma City Thunder (2. Pick) und mit den Houston Rockets (3. Pick) die schwächste Mannschaft der Saison.