Der NBA Draft 2022 steht vor der Tür. Welches Team darf an welcher Stelle einen Spieler wählen? Die Pick-Reihenfolge erfahrt Ihr hier.

Eine lange und kräftezehrende NBA-Saison hat vor wenigen Tagen ihr Ende gefunden. Die Golden State Warriors bezwangen dabei die Boston Celtics in den NBA Finals mit 4:2. Stephen Curry wurde bei seinem vierten Titel zum ersten Mal zum MVP der Finalserie gekürt.

Bevor die Sommerpause jedoch erst richtig losgeht, steht noch ein anderer wichtiger Termin im NBA-Kalender: der NBA Draft 2022. Dieser findet in der Nacht auf den Freitag, den 24. Juni, im Barclays Center in Brooklyn, New York, statt.

Normalerweise sind es bei den Drafts stets 60 Spieler, die von den 30 NBA-Mannschaften in zwei Runden gewählt werden, in diesem Jahr sind es jedoch nur 58. Der Grund: Die Milwaukee Bucks und die Miami Heat haben jeweils einen Pick verloren, weil sie gegen die Tampering-Regeln verstoßen haben.

NBA Draft 2022 - Pick-Reihenfolge: An dieser Stelle dürfen die Teams wählen

Mit den Orlando Magic darf in diesem Jahr das schlechteste Team aus dem Osten als Erstes einen Spieler wählen. Weiter geht es mit den Oklahoma City Thunder und den Houston Rockets, die die schlechteste Bilanz der gesamten Liga hatten. An vierter Stelle folgen die Sacramento Kings, an fünfter die Detroit Pistons. Top-Teams wie die Golden State Warriors und die Dallas Mavericks sind wegen der guten Bilanz in der Regular Season weiter unten vorzufinden.

Zu den Favoriten auf den Nummer eins Pick gehören Spieler wie der Center Chet Holmgren (Gonzaga), Jabari Smith (Auburn) oder Paolo Banchero (Duke).

Runde Pick Team 1 1 Orlando Magic 1 2 Oklahoma City Thunder 1 3 Houston Rockets 1 4 Sacramento Kings 1 5 Detroit Pistons 1 6 Indiana Pacers 1 7 Portland Trail Blazers 1 8 New Orleans Pelicans (von LA Lakers) 1 9 San Antonio Spurs 1 10 Washington Wizards 1 11 New York Knicks 1 12 Oklahoma City Thunder (von LA Clippers) 1 13 Charlotte Hornets 1 14 Cleveland Cavaliers 1 15 Charlotte Hornets (von New Orleans) 1 16 Atlanta Hawks 1 17 Houston Rockets (von Brooklyn) 1 18 Chicago Bulls 1 19 Minnesota Timberwolves 1 20 San Antonio Spurs (von Toronto) 1 21 Denver Nuggets 1 22 Memphis Grizzlies (von Utah) 1 23 Philadelphia 76ers 1 24 Milwaukee Bucks 1 25 San Antonio Spurs (von Boston) 1 26 Dallas Mavericks 1 27 Miami Heat 1 28 Golden State Warriors 1 29 Memphis Grizzlies 1 30 Oklahoma City Thunder (von Phoenix) 2 31 Indiana Pacers (von Houston via Cleveland) 2 32 Orlando Magic 2 33 Toronto Raptors (von Detroit via San Antonio, Washington und Chicago) 2 34 Oklahoma City Thunder 2 35 Orlando Magic (von Indiana via Milwaukee) 2 36 Portland Trail Blazers 2 37 Sacramento Kings 2 38 San Antonio Spurs (von Los Angeles Lakers via Chicago und Washington) 2 39 Cleveland Cavaliers (von San Antonio via Utah) 2 40 Minnesota Timberwolves (von Washington via Cleveland) 2 41 New Orleans Pelicans 2 42 New York Knicks 2 43 Los Angeles Clippers 2 44 Atlanta Hawks 2 45 Charlotte Hornets 2 46 Detroit Pistons (von Brooklyn) 2 47 Memphis Grizzlies (von Cleveland via New Orleans und Atlanta) 2 48 Minnesota Timberwolves 2 49 Sacramento Kings (von Chicago via Memphis und Detroit) 2 50 Minnesota Timberwolves (von Denver via Philadelphia) 2 51 Golden State Warriors (von Toronto via Philadelphia) 2 52 New Orleans Pelicans (von Utah) 2 53 Boston Celtics 2 54 Washington Wizards (von Dallas) 2 55 Golden State Warriors 2 56 Cleveland Cavaliers (von Miami via Indiana) 2 57 Portland Trail Blazers (von Memphis via Utah) 2 58 Indiana Pacers (von Phoenix)

NBA Draft 2022 live im TV und Livestream

© getty Wo landet Chet Holmgren beim NBA Draft 2022?

