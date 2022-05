NBA Playoffs: Philadelphia 76ers müssen wegen Embiid-Comeback Strafe zahlen

Die Philadelphia 76ers wurden mit eine Geldstrafe in Höhe von 50.000 Dollar belegt. Grund dafür ist ein Verstoß gegen die Liga-Regeln, da der Einsatz von Joel Embiid in Spiel 3 zu spät gemeldet wurde.

Laut NBA verpassten es die Sixers den Status von Embiid "akkurat und rechtzeitig" zu melden. Noch am Nachmittag vor der Partie war der Center als "Out" auf dem Injury Report gelistet, obwohl dieser das Concussion Protocol zu diesem Zeitpunkt bereits verlassen und am Morgen am Shootaround des Teams teilgenommen hatte.

Erst später wurde der Status auf "zweifelhaft" hochgestuft, bevor Embiid dann in der Starting Five kurz vor dem Spiel gemeldet wurde. Der Big Man spielte nach seiner Augenhöhlenverletzung aus der Raptors-Serie mit einer eigens für ihn angefertigten Maske und erzielte beim 99:79-Sieg der Sixers 18 Punkte und 12 Rebounds auf.

Es ist bereits der zweite Vorfall dieser Art in den diesjährigen Playoffs. Die Phoenix Suns mussten jedoch nur 25.000 Dollar zahlen, als diese für Spiel 6 der ersten Runde gegen die New Orleans Pelicans den Einsatz von Devin Booker zu spät meldeten.

Durch den Sieg in Spiel 3 haben die Sixers in der Serie zumindest noch Hoffnung, in der Nacht auf Montag (2 Uhr) bekommen Embiid und Co. die Chance, im zweiten Heimspiel auf 2-2 zu stellen.

NBA Playoffs - Heat vs. Sixers: Die Serie im Überblick

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 3. Mai 1.30 Uhr Miami Heat Philadelphia 76ers 106:92 2 5. Mai 1.30 Uhr Miami Heat Philadelphia 76ers 119:103 3 7. Mai 1 Uhr Philadelphia 76ers Miami Heat 99:79 4 9. Mai 2 Uhr Philadelphia 76ers Miami Heat - 5 11. Mai TBD Miami Heat Philadelphia 76ers - 6* 13. Mai TBD Philadelphia 76ers Miami Heat - 7* 16. Mai TBD Miami Heat Philadelphia 76ers -

*falls nötig