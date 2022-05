NBA News: Booker-Verletzung nicht offengelegt! Phoenix Suns müssen Strafe bezahlen

Die NBA hat die Phoenix Suns zur Kasse gebeten, weil sie die Verletzung von Superstar Devin Booker nicht in einer "genauen und rechtzeitigen Art und Weise" bekanntgegeben haben. Wie die Liga am Samstag mitteilte, müssen die Suns deshalb eine Strafe in Höhe von 25.000 Dollar zahlen.

Seit die Liga im November 2021 DraftKings and FanDuel als Wettpartner vorgestellt hat, kommt dem Befolgen der Verletzungsprotokolle durch die Teams eine noch größere Bedeutung zu. So soll das Platzieren von Wetten nicht durch fehlende Transparenz beim Status der einsatzbereiten Spieler beeinflusst werden.

Booker zog sich in Spiel 2 der Serie gegen die New Orleans Pelicans, in dem er bereits zur Pause bei 31 Punkten stand, eine Verletzung am rechten Oberschenkel zu. In der Folge verpasste er die Spiele 3 bis 5 und kehrte für Spiel 6 (13 Punkte, 5/12 FG, 1/6 3FG in 32 Minuten) zurück, mit dem die Suns die Serie erfolgreich beendeten.

"Ich fand, dass er gut aussieht. Er hatte über eine Woche nicht gespielt", sagte Head Coach Monty Williams über das Booker-Comeback. "Als ich ihn gefragt hatte, sagte er zu mir: 'Ich fühle mich stark.' Auf dem Film hat er aber Stellen gefunden, an denen er in Transition schneller hätte rennen können. Er hat nicht geschummelt, er war einfach effizienter. In der zweiten Halbzeit hat man bei ihm größere Bemühungen gesehen, einfach nur zu spielen. Das hatten wir gebraucht."

Beim Sieg in Spiel 6, mit dem sich die Suns eine Serie gegen die Dallas Mavericks in den Western Conference Semifinals erspielt haben, lagen die Pelicans zur Pause noch mit 10 Punkten vorne, ehe sich die Suns unter Regie des überragenden Chris Paul (33 Punkte, 14/14 FG. 1/1 Dreier, 4/4 FT, 8 Assists), zurückkämpften.

Phoenix Suns vs. Dallas Mavericks: Die Termine der Serie