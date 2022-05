NBA Playoffs: Golden State Warriors verlieren Gary Payton II - Coach Steve Kerr nach hartem Foul fuchsteufelswild

Die Golden State Warriors werden in der Playoff-Serie gegen die Memphis Grizzlies in den kommenden Spielen auf Gary Payton II verzichten müssen. Der Guard zog sich nach einem harten Foul und einem üblen Sturz eine Fraktur im linken Ellenbogen zu.

Das bestätigten die Warriors kurz nach der 101:106-Pleite in Spiel 2 gegen die Grizzlies nach einer Röntgenuntersuchung. Allerdings ist nach Angaben der Franchise noch unklar, wie schwer die Verletzung tatsächlich ist. Ein MRT am Mittwoch soll mehr Klarheit schaffen.

Payton II, der erneut von Beginn an auf dem Parkett stand, ging nach nur drei Minuten in Spiel 2 nach einem harten Foul von Dillon Brooks zu Boden. Der Grizzlies-Guard hatte ihn in der Luft bei einem Korbleger-Versuch von hinten abgeräumt, als Payton II sich abstützen wollte, knickte sein linker Ellenbogen in einem unnatürlichen Winkel weg.

Brooks erhielt für dieses Vergehen ein Flagrant Foul 2, was zu einer automatischen Ejection führte. Schon direkt nach der Aktion war Warriors-Coach Steve Kerr an der Seitenlinie fuchsteufelswild und schrie mit einigen Schimpfwörtern versehen: "Hau verdammt nochmal ab, Brooks."

"Ich weiß nicht, ob es Absicht war, aber es war auf jeden Fall ein dreckiges Play", sagte Kerr auf der Pressekonferenz nach der Partie. "Playoff-Basketball soll physisch und umkämpft sein, aber es gibt einen Code in dieser Liga, dass du niemals die Karriere eines anderen Spielers gefährdest. Du haust nicht einen Spieler um, der in der Luft ist, und brichst ihm letztlich seinen Ellenbogen."

NBA Playoffs: Warriors nach "Bullshit-Foul" wütend

Auch Draymond Green, der in Spiel 1 der Serie ebenfalls mit einem Flagrant Foul 2 des Feldes verwiesen wurde und in Spiel 2 einen Schlag ins Gesicht abbekam - er musste genäht werden, beim Gang in die Kabine zeigte er den Grizzlies-Fans den Mittelfinger -, beschwerte sich über die Aktion von Brooks und nannte es ein "Bullshit-Foul". Dem 26-Jährigen droht nun eine Sperre von Seiten der Liga.

Wie lange Payton II den Warriors fehlen wird, ist aktuell noch unklar. Laut Analyst Jeff Stotts ist die Ausfallzeit abhängig davon, welche Knochen im Ellenbogen genau gebrochen sind. Payton II wird aber wohl eher Wochen als Tage ausfallen.

Der 29-Jährige legte in seinem sechsten Jahr in der NBA in den Playoffs im Schnitt 7,0 Punkte und 3,5 Rebounds bei 72,7 Prozent aus dem Feld in 18 Minuten Einsatzzeit auf. In der Serie gegen Memphis setzte Coach Kerr ihn als Starter ein, um ihn in der Defense auf Ja Morant anzusetzen.

NBA Playoffs: Grizzlies vs. Warriors - Die Serie im Überblick (1-1)

Spiel Datum Uhrzeit Heim Auswärts Ergebnis 1 1. Mai 21.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors 116:117 2 4. Mai 3.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors 106:101 3 7. Mai 3.30 Uhr Golden State Warriors Memphis Grizzlies - 4 8. Mai 2.30 Uhr Golden State Warriors Memphis Grizzlies - 5 12. Mai 3.30 Uhr Memphis Grizzlies Golden State Warriors - 6* 14. Mai TBD Golden State Warriors Memphis Grizzlies - 7* 17. Mai TBD Memphis Grizzlies Golden State Warriors -

*falls nötig