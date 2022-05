NBA Draft: Orlando Magic um Franz Wagner gewinnen die Draft Lottery 2022 - Sacramento Kings springen in die Top 4

Die Orlando Magic haben die Draft Lottery gewonnen und dürfen damit im NBA Draft 2021 an erster Stelle wählen. Die Sacramento Kings machen einen Sprung in die Top 4.

Die Magic beendeten die Regular Season mit der zweitschlechtesten Bilanz der Liga (22-60) und hatten zusammen mit den Houston Rockets, Detroit Pistons sowie den Oklahoma City Thunder die besten Chancen auf den Top-Pick (je 14 Prozent). Oklahoma City wird an Position zwei picken, nachdem sie im Vorjahr bis auf Position sechs zurückgefallen waren. Houston fällt dagegen um zwei Positionen zurück, hat aber im zweiten Jahr in Folge einen Top-3-Pick.

Für die Magic ist es das vierte Mal, dass die Franchise an erster Stelle auswählen darf. 1992 zogen die Magic Shaquille O'Neal, im Jahr darauf nahm die Franchise aus Florida Chris Webber, diesen tradete Orlando aber umgehend zu den Golden State Warriors und bekamen stattdessen Penny Hardaway. Letztmals zogen die Magic vor 18 Jahren als Erstes, damals ging Dwight Howard direkt von der High School in die NBA.

Orlando befindet sich derzeit noch im Rebuild, schon im Vorjahr zogen die Magic mit Jalen Suggs (#5) und Franz Wagner (#8) zweimal in der Lottery und werden um den Kern Cole Anthony, Suggs, Wagner und Wendell Carter Jr. weiter aufbauen.

Den größten Sprung machten die Sacramento Kings, die vor der Lottery nur auf Rang sieben zu verorten waren und nun an Position vier ziehen dürfen. Für OKC ging es um zwei Plätze nach oben, während die Rockets und Pistons - beide verloren zwei Positionen - die größten Verlierer der Ziehung waren.

Unklar war zudem, was mit dem Pick der Los Angeles Lakers passieren würde. Da dieser an Position acht bleibt, werden die New Orleans Pelicans auswählen dürfen. Wäre der Pick aber auf Position elf gefallen, hätte Memphis das Auswahlrecht bekommen.

NBA Draft 2022: Die Reihenfolge der ersten Runde

Platz Team 1 Orlando Magic 2 Oklahoma City Thunder 3 Houston Rockets 4 Sacramento Kings 5 Detroit Pistons 6 Indiana Pacers 7 Portland Trail Blazers 8 New Orleans Pelicans (von LA Lakers) 9 San Antonio Spurs 10 Washington Wizards 11 New York Knicks 12 Oklahoma City Thunder (von L.A. Clippers) 13 Charlotte Hornets 14 Cleveland Cavaliers 15 Charlotte Hornets (von New Orleans) 16 Atlanta Hawks 17 Houston Rockets (von Brooklyn) 18 Chicago Bulls 19 Minnesota Timberwolves 20 San Antonio Spurs (von Toronto) 21 Denver Nuggets 22 Memphis Grizzlies (von Utah) 23 Philadelphia 76ers* 24 Milwaukee Bucks 25 San Antonio Spurs (von Boston) 26 Dallas Mavericks 27 Miami Heat 28 Golden State Warriors 29 Memphis Grizzlies 30 Oklahoma City Thunder (von Phoenix)

* An dieser Stelle könnte auch Brooklyn ziehen. Die Nets haben noch nicht entschieden, ob sie den Sixers-Pick in dieser Saison oder erst im Jahr darauf haben wollen.

NBA Draft 2022: Wer wird der erste Pick?

Einen klaren Favoriten auf den ersten Pick, wie es zum Beispiel 2019 Zion Williamson war, gibt es in dieser Saison nicht. Es gibt Zweifel, ob in dieser Class ein echter Franchise Player mit dabei ist, was aber nicht heißen soll, dass es sich um eine schwache Klasse handelt.

Vier Spieler werden mit dem ersten Pick in Verbindung gebracht, allen voran Chet Holmgren. Der Big Man von Gonzaga ist ein elitärer Shotblocker, obwohl er bei 2,13 Meter Körpergröße keine 90 Kilo auf die Waage bringt. Der 20-Jährige hat zudem gute Skills am Perimeter und könnte womöglich auch als Forward eingesetzt werden.

Große Forwards sind auch Jabari Smith (Auburn) und Paolo Banchero (Duke), die ebenfalls darauf hoffen können, dass ihr Name als erstes aufgerufen wird. Beide sind im Gegensatz zu Holmgren echte Scorer. Smith glänzt mit seinem Pullup-Spiel und Athletik, Banchero vor allem durch seine Treffsicherheit aus der Mitteldistanz und einem guten Spielverständnis.

Außenseiterchancen hat dagegen Jaden Ivey, der in seinem zweiten College-Jahr einen großen Sprung gemacht hat und aufgrund seiner Athletik mit Ja Morant verglichen wird. Allerdings: Morant war bereits auf dem College ein grandioser Spielmacher, diese Komponente geht Ivey im Moment noch ab.